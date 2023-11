Die Montesso­ri-Schu­le Bam­berg lädt herz­lich zum Advents­ba­sar am Don­ners­tag, 30.11.2023 von 17:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr ein. Der Advents­ba­sar fin­det im Schul­haus der Montesso­ri-Sekun­dar­stu­fe am Vor­de­ren Bach 6 in Bam­berg statt. Tau­chen Sie mit uns in die vor­weih­nacht­li­che Stim­mung ein und las­sen Sie sich in unse­ren Räu­men inspi­rie­ren. Ver­brin­gen Sie gemein­sam mit unse­rer Schul- und Kin­der­haus­fa­mi­lie ein paar gemüt­li­che Stun­den bei Punsch oder Glühwein.