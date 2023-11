Rei­se und Begegnung

Die aktu­el­le Aus­stel­lung im Foy­er des Land­rats­amts zeigt Bil­der von Asyl­su­chen­den, die aus Syri­en und Afgha­ni­stan stam­men und von dort nach Deutsch­land geflüch­tet sind. – Ergeb­nis­se des erfolg­rei­chen Kunst-Work­shops zum The­ma „Rei­se und Begeg­nung“, der in der Zeit von Dezem­ber 2022 bis März 2023 in der Hotel­fach­schu­le in Peg­nitz statt­fand. Die Künst­ler, deren Bil­der zu sehen sind, sind kei­ne Pro­fis und dazu kommt, jeder hat eine ganz spe­zi­el­le, eine Fluchtgeschichte.

Ins­ge­samt 18 Asyl­su­chen­de, die zu die­ser Zeit in einer Turn­hal­le der Real­schu­le Peg­nitz unter­ge­bracht waren, nah­men an die­sem Work­shop teil. Über die Kurs­dau­er hin­weg gab es Teil­neh­mer­wech­sel, so dass nicht alle den Kurs kon­ti­nu­ier­lich von Anfang bis Ende besucht haben.

Vie­le Asyl­su­chen­de befin­den sich nach ihrer Ankunft in Deutsch­land in einer für sie völ­lig frem­den neu­en Welt, in der eine Spra­che gespro­chen wird, die sie noch nicht beherr­schen, in der Wer­te und Nor­men gel­ten, die sie so aus ihren Hei­mat­län­dern nicht ken­nen, in der sie sich als Asyl­su­chen­de nach einer oft­mals gefähr­li­chen und trau­ma­ti­sie­ren­den Flucht mit schreck­li­chen Erleb­nis­sen zurecht­fin­den müssen.

Dem Maler und Kunst­leh­rer am Gym­na­si­um Peg­nitz Dr. Ramón Rodri­guez gelang es als Lei­ter des Work­shops eine ver­trau­ens­vol­le Atmo­sphä­re zu schaf­fen, in der sich die Teil­neh­mer auf das Ange­bot, sich beim Malen aus­zu­drücken, ein­las­sen konn­ten. So konn­ten sie in ihren Bil­dern ihre per­sön­li­chen Erleb­nis­se, Gefüh­le und Gedan­ken ver­ar­bei­ten sowie ihre Ein­drücke vom für sie frem­den Ankunfts­land – in Ver­bin­dung mit den hier gel­ten­den demo­kra­ti­schen Werten.

Ziel des Work­shops war es, einen Bei­trag zu Demo­kra­tie und Plu­ra­lis­mus, die es in den Her­kunfts­län­dern der Asyl­su­chen­den so nicht gibt, zu lei­sten, und damit zum Ver­ständ­nis von einer offe­nen und viel­fäl­ti­gen Gesell­schaft bei­zu­tra­gen, einer Gesell­schaft, in der Men­schen mit unter­schied­li­chen Geschich­ten, Her­künf­ten, Lebens­wei­sen und Glau­bens­rich­tun­gen sich gegen­sei­tig respek­tie­ren und mit­ein­an­der kommunizieren.

Der Work­shop war in zwei Tei­le geglie­dert. Im ersten Teil konn­ten und soll­ten die teil­neh­men­den jun­gen Män­ner ganz frei expe­ri­men­tie­ren und Ihre per­sön­li­chen Erfah­run­gen und Ein­drücke von ihrer Flucht und der Ankunft mit Far­ben bild­lich aus­drücken. Dies bot den Teil­neh­mern die Mög­lich­keit, in der uni­ver­sa­len Spra­che der Kunst, in ihren Bil­dern durch Far­ben und Moti­ve ihrem Erleb­ten und ihrer Wahr­neh­mung Aus­druck zu ver­lei­hen und sich in ihrer neu­en und für sie frem­den Rea­li­tät bes­ser zurecht­zu­fin­den. Im zwei­ten Teil des Work­shops ver­mit­tel­te der Kurs­lei­ter Mal­tech­ni­ken mit Acrylfarbe.

Dar­über hin­aus trug der Kurs für die teil­neh­men­den jun­gen Män­ner dazu bei, den teil­wei­se ein­tö­ni­gen All­tag im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes bun­ter zu gestal­ten, ihm Far­be zu geben. Sich krea­tiv-künst­le­risch – auch ohne weit­rei­chen­de Deutsch-Sprach­kennt­nis­se – mit­zu­tei­len stärkt sicher­lich auch das Selbstwertgefühl.

Ein wei­te­rer wich­ti­ger Aspekt die­ser Aus­stel­lung ist nun, dass sich die Betrach­ter der im Rah­men des Kunst­pro­jekts „Rei­se und Begeg­nung“ ent­stan­de­nen Wer­ke, die den Erleb­nis-Hin­ter­grund der Geflüch­te­ten nicht haben, mit dem, was die Bil­der zum Aus­druck brin­gen, aus­ein­an­der­set­zen kön­nen. Auch dies kann gegen­sei­ti­ges Ver­ständ­nis für­ein­an­der fördern.

Die Kosten von rund 2.500 Euro für die­ses Pro­jekt wur­den über das Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“ finan­ziert. „Es ist wich­tig, allen, die bei uns Zuflucht suchen, die Wer­te und Nor­men unse­rer Demo­kra­tie zu ver­mit­teln. Daher begrü­ße ich es sehr, dass dies auch im Rah­men von Pro­jek­ten wie die­sem Kunst-Work­shop gesche­hen kann,“ so Land­rat Flo­ri­an Wie­demann anläss­lich der Aus­stel­lungs­er­öff­nung am Dienstagabend.

Die Aus­stel­lung kann bis zum 17. Novem­ber zu den nor­ma­len Öff­nungs­zei­ten des Land­rats­amts (Mo, Di: 7:30–14 Uhr, Mi: 7:30–12 Uhr, Do: 7:30–17 Uhr, Fr: 7:30–13 Uhr) und auch nach Ver­ein­ba­rung besucht wer­den (Kon­takt über Bri­gi­da Jan­ner-Ace­ro, E‑Mail: brigida.​janner-​acero@​lra-​bt.​bayern.​de).