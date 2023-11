Machen Sie mit!

Fle­xi­bel, zuver­läs­sig und nach­hal­tig von A nach B kom­men – an die­sem Ziel arbei­tet der Land­kreis Forch­heim gemein­sam mit allen Städ­ten und Gemein­den im Land­kreis. Dabei geht es um den Aus­bau von Rad­we­gen, einen funk­tio­nie­ren­den ÖPNV, neue und inno­va­ti­ve Ver­kehrs­an­ge­bo­te, aber auch eine sinn­vol­le Ver­knüp­fung zum eige­nen PKW und bereits vor­han­de­nen Angeboten.

Dabei hat nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät im länd­li­chen Raum natür­lich ganz ande­re Vor­aus­set­zun­gen als in der Groß­stadt: wei­te­re Wege müs­sen zurück­ge­legt wer­den, es sind weni­ger Men­schen unter­wegs, das Schie­nen­netz ist weni­ger gut aus­ge­baut. Und den­noch gibt es auch hier Chan­cen und Mög­lich­kei­ten. Um die­se her­aus­zu­ar­bei­ten, bit­ten wir um Ihre Mithilfe.

Nie­mand kennt die Ver­kehrs­si­tua­ti­on vor Ort so gut wie Sie. Wir freu­en uns, wenn Sie eini­ge Fra­gen zu Ihrer täg­li­chen Mobi­li­tät und Ihren Erwar­tun­gen an das künf­ti­ge Ver­kehrs­an­ge­bot beant­wor­ten. Die Ergeb­nis­se wer­den Teil eines Mobi­li­täts­kon­zepts, das der Land­kreis in den kom­men­den Jah­ren nach und nach gemein­sam mit den Städ­ten und Gemein­den umset­zen wird.

Bit­te nut­zen Sie die Mög­lich­keit und brin­gen Sie sich im Rah­men der Online-Umfra­ge zu The­men der Mobi­li­tät ein. Die Teil­nah­me an der zwei­tei­li­gen Befra­gung ist unter www​.lra​-fo​.de/​m​o​bi1 (Umfra­ge) und www​.lra​-fo​.de/​m​o​bi2 (Ideen­kar­te) bis 10.12.2023 möglich.

Die Umfra­ge bezieht sich sowohl auf Ihren Wohn­ort als auch auf den gesam­ten Land­kreis. In der inter­ak­ti­ven Kar­te haben Sie zusätz­lich die Mög­lich­keit, Punk­te oder Lini­en ein­zu­zeich­nen und uns und ande­ren Ihre Mei­nung, Anmer­kung, Anre­gung oder Idee mit­zu­tei­len. Bereits von ande­ren Per­so­nen abge­ge­be­ne Ein­trä­ge kön­nen Sie kom­men­tie­ren sowie mit Zustim­mung oder Ableh­nung ver­se­hen. Alle Bei­trä­ge – sowohl in der Umfra­ge als auch in der Ideen­kar­te – sind selbst­ver­ständ­lich voll­stän­dig anonym.