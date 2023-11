UVPA: Sie­mens Cam­pus und Nah­ver­sor­gung Südstadt/​Bruck Themen

Die Mit­glie­der des Umwelt‑, Ver­kehrs- und Pla­nungs­aus­schus­ses (UVPA) kom­men am Diens­tag, 14. Novem­ber, um 16:15 Uhr zu ihrer näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Im Rats­saal des Rat­hau­ses (1. OG) geht es dann unter ande­rem um die Pau­sen­hof­neu­ge­stal­tung der Pesta­loz­zi-Grund­schu­le, die Ent­sie­ge­lung von Baum­stand­or­ten und Neu­pflan­zun­gen in der Öster­rei­cher Stra­ße, die Fort­schrei­bung Master­plan Stadt­quar­tier Süd (Sie­mens Cam­pus), ein Stand­ort­kon­zept zur Nah­ver­sor­gung in der Südstadt/​Bruck, ein Antrag zur Ände­rung des Betriebs­ver­fah­rens zur alter­nie­ren­den nächt­li­chen Nut­zung der Abflug­strecken am Flug­ha­fen Nürn­berg sowie der Haus­halt 2024.

Haus­halts­be­ra­tun­gen im HFPA

Die Haus­halts­be­ra­tun­gen 2024 – samt Stel­len­plan, Fach­amts­bud­gets und Arbeits­pro­gram­men ver­schie­de­ner Ämter – ist der Schwer­punkt der näch­sten öffent­li­chen Sit­zung des Haupt‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schus­ses (HFPA) am Mitt­woch, 15. Novem­ber, um 16:30 Uhr. Sie fin­det in gewohn­ter Wei­se im Rats­saal des Rat­hau­ses statt.

Wei­te­re The­men auf der Tages­ord­nung sind die Unter­stüt­zung des Pro­jek­tes „Baye­ri­sches Clu­ster Medi­zin­tech­nik“ im Jahr 2023 im Rah­men der Tätig­kei­ten des Medi­cal Val­ley EMN e. V., der Neu­er­lass der Park­ge­büh­ren­ord­nung, der Gewin­ner des Wett­be­werbs „Kunst am Bau“ am Dechs­endor­fer Feu­er­wehr­haus, Mit­tel­be­reit­stel­lun­gen für das Stadt­ju­gend­amt, Bedarfs­an­er­ken­nun­gen für Betreu­ungs­plät­ze (Bam­bi­ni Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen GmbH & Co. KG in Büchenbach).

Stadt­teil­bei­rat Büchen­bach trifft sich

Der Stadt­teil­bei­rat Büchen­bach kommt am Mitt­woch, 15. Novem­ber, um 18:30 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Sie fin­det in der Aula der Hein­rich-Kirch­ner-Schu­le (Dom­propst­stra­ße 6) statt. Auf der Tages­ord­nung ste­hen die Sozi­al­ent­wick­lung im Stadt­teil, mög­li­che Rückzugsmöglichkeiten/​Treffpunkte für Jugend­li­che, Bän­ke und Hun­de­kot-Tüten­spen­der im Bau­ge­biet 411 sowie Rück­mel­dun­gen der Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Kos­ba­cher Orts­bei­rat befasst sich mit Dorf­platz Steudach

In sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung befasst sich der Orts­bei­rat Kos­bach am Don­ners­tag, 16. Novem­ber, um 19:30 Uhr im Feu­er­wehr­haus Steu­dach (Am Klo­ster­holz 16) unter ande­rem mit dem Sach­stand zur Gestal­tung des Dorf­plat­zes in Steu­dach. Außer­dem geht es unter ande­rem um den Über­gang Rad­weg zur Fahr­bahn am Orts­ein­gang Kos­bach (von Büchen­bach kom­mend) und die Errich­tung eines Tram­po­lins (Spiel­platz Steudach).

„Rei­se bil­det“: Pro­gramm für Bildungspaten

Im Rah­men des städ­ti­schen Ehren­amts­pro­gramms „die beglei­ter“ gibt es in Zusam­men­ar­beit mit dem Bür­ger­treff „Die Vil­la“ das For­mat „Rei­se bil­det“. Dabei wer­den den Bil­dungs­pa­tin­nen und ‑paten Rei­se­be­rich­te vor­ge­stellt. Beim näch­sten Ter­min berich­tet Hel­ga Liber­da über Süd­ko­rea. Er fin­det am Diens­tag, 14. Novem­ber, um 19:00 Uhr im Bür­ger­treff „Die Vil­la“ in der Äuße­ren Brucker Straß 49.

Stadt­bi­blio­thek: Jeder lernt Gitarre

„Jeder lernt Gitar­re“ (Jel­Gi) ist der Titel eines Ange­bots des gleich­na­mi­gen Ver­eins, das am Mitt­woch, 15. Novem­ber, von 14:00 bis 19:00 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek (Markt­platz 1) statt­fin­det. Bei die­sem Gitar­ren­kurs lernt jeder ohne Vor­kennt­nis­se Kinder‑, Volks­lie­der und popu­lä­re Songs ganz ein­fach zu beglei­ten. Gera­de für Kita, Krip­pe, Kin­der­ta­ges­pfle­ge, musi­ka­li­sche Früh­erzie­hung, Schu­le und Senio­ren­be­treu­ung bie­tet sich die­ses Ange­bot an.

Die Sai­ten der Gitar­re wer­den auf C‑Dur gestimmt, so muss mit der lin­ken Hand nur ein Griff erlernt wer­den. Für die rech­te Hand gibt es vie­le Anschlags­ar­ten. Eine Gitar­re, eine etwa 20 cm hohe Fuß­bank und mög­lichst ein Noten­stän­der müs­sen mit­ge­bracht wer­den. Samu­el T. Klem­ke lei­tet den Kurs, er ist klas­si­scher Gitar­rist mit künst­le­ri­schem Diplom und Konzertexamen.

Eine Anmel­dung für die Teil­nah­me ist erfor­der­lich im Inter­net unter www.jelgi.com/jelgi-kurse/erlangen-15–11-2023. Wei­te­re Fra­gen beant­wor­tet auch die Stadt­bi­blio­thek (Tele­fon 09131 86–2890).

Kosten­lo­se Han­dy- und Tablet-Sprech­stun­de auch im Erlan­ger Osten

Wegen der gro­ßen Nach­fra­ge bie­tet die Volks­hoch­schu­le (vhs) künf­tig auch im Erlan­ger Osten die belieb­te Han­dy- und Tablet-Sprech­stun­de für Senio­rin­nen und Senio­ren an. In der Sprech­stun­de erklärt ein Bera­ter allen, die ihr Smart­phone oder Tablet bes­ser nut­zen möch­ten, genau das, was sie in ihrer Lebens­si­tua­ti­on brau­chen. Die Sprech­zei­ten fin­den im Pfarr­amt St. Mar­kus (Bespre­chungs­zim­mer; Sieg­litz­ho­fer Stra­ße 2a) statt. Ohne vor­he­ri­ge Anmel­dung kön­nen Inter­es­sier­te an jedem 1. und 3. Don­ners­tag im Monat (außer in den Schul­fe­ri­en) von 10:30 bis 12:00 Uhr vor­bei­kom­men und das kosten­lo­se Ange­bot der vhs wahr­neh­men. Auch an wei­te­ren fünf Stand­or­ten im Stadt­ge­biet fin­den regel­mä­ßig Sprech­stun­den statt. Wei­te­re Infos gibt es tele­fo­nisch unter der Ruf­num­mer 09131 86–2668.

Aktiv­se­nio­ren: Kosten­lo­se Bera­tung für Existenzgründer

Die Wirt­schafts­för­de­run­gen der Stadt Erlan­gen und des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt bie­ten in Koope­ra­ti­on mit AKTIV­SE­NIO­REN BAY­ERN e. V. Bera­tun­gen für den Weg in die Selbst­stän­dig­keit an. Die näch­ste kosten­lo­se „Sprech­stun­de“ der Aktiv­se­nio­ren fin­det am Mon­tag, 4. Dezem­ber, von 12:00 bis 16:00 Uhr im Wirt­schafts­re­fe­rat der Stadt (Nägels­bach­stra­ße 40, 1. OG, Zim­mer 115) statt. Da es sich um Ein­zel­be­ra­tun­gen han­delt, kön­nen sich inter­es­sier­te Grün­dungs­wil­li­ge aus Stadt und Land­kreis bis Don­ners­tag, 30. Novem­ber, bei der städ­ti­schen Wirt­schafts­för­de­rung anmel­den (E‑Mail wifoe@​stadt.​erlangen.​de oder Tele­fon­num­mer 09131 86–2612). Die Wirt­schafts­för­de­run­gen aus Stadt und Land­kreis orga­ni­sie­ren den Sprech­tag monat­lich im Wechsel.

AKTIV­SE­NIO­REN BAY­ERN e. V. berät Exi­stenz­grün­de­rin­nen und Exi­stenz­grün­der und hilft klei­nen und mitt­le­ren Fir­men in allen Unter­neh­mens­pha­sen, vom Erstel­len eines Busi­ness­plans bis hin zu Fra­gen zur Unter­neh­mens­füh­rung. Die Exper­ten im Ruhe­stand geben ihre Berufs- und Lebens­er­fah­rung aus unter­schied­li­chen Berei­chen in Wirt­schaft und Manage­ment wei­ter. Sie arbei­ten ehren­amt­lich, die Bera­tung ist kostenfrei.