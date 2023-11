Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Beim Laden­dieb­stahl ertappt

COBURG – Kos­me­tik­ar­ti­kel im Wert von 9,95 Euro ver­such­te ein 21-jäh­ri­ger Mann in einem Dro­ge­rie­markt im Cobur­ger Stadt­ge­biet zu entwenden.

Der Dieb­stahls­ver­such wur­de aller­dings von einer auf­merk­sa­men Mit­ar­bei­te­rin des Mark­tes bemerkt. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­strei­fe ermit­telt nun wegen Ladendiebstahls.

Vor­fahrt missachtet

GROß­HEI­RATH – Zwei ver­letz­te Per­so­nen und Sach­scha­den in Höhe von 16.000 Euro sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Don­ners­tag­mor­gen auf der B4 Höhe Großheirath.

Beim Ein­fah­ren auf die Bun­des­stra­ße von Groß­hei­rath kom­mend über­sah eine 18-jäh­ri­ger Fahr­an­fän­ge­rin mit ihrem BMW den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Renault einer 32-jäh­ri­gen Frau aus dem Land­kreis Bam­berg. Im Ein­mün­dungs­be­reich stie­ßen die bei­den Fahr­zeu­ge zusam­men. Durch den Auf­prall wur­den bei­de Fahr­zeug­len­ker glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt, zudem wur­den zwei Leit­plan­ken­fel­der in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. An bei­den Fahr­zeu­gen aller­dings, die nicht mehr fahr­be­reit waren, ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Die ein­ge­setz­ten Beam­ten nah­men an der Unfallört­lich­keit einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen- und Sach­scha­den auf. Gegen die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wird wegen einem Ver­stoß nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Geld­bör­sen­dieb geständig

Kro­nach: Am Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­de ein 59-jäh­ri­ger Mann aus dem Land­kreis Kro­nach beim Laden­dieb­stahl erwischt. Der Beschul­dig­te war etwa gegen 13:00 Uhr in einem Geschäft im Innen­stadt­be­reich Kro­nach und wur­de vom Laden­de­tek­tiv dabei beob­ach­tet, wie er eine Geld­bör­se im Wert von 49,99 Euro in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te. Der Laden­de­tek­tiv sprach den Mann nach dem Dieb­stahl an. Der Tat­ver­däch­tig­te zeig­te sich gestän­dig und hän­dig­te das Die­bes­gut wie­der aus.

Kre­dit­kar­ten­da­ten missbraucht

Mark­tro­dach: Eine Frau aus dem Gemein­de­be­reich wur­de die­se Woche bei der Poli­zei Kro­nach vor­stel­lig, um Straf­an­zei­ge wegen Com­pu­ter­be­trugs zu erstat­ten. Die Geschä­dig­te hat­te bei der Durch­sicht ihrer Kre­dit­kar­ten­ab­rech­nung fest­ge­stellt, dass ein Betrag in Höhe von 69,90 Euro unbe­rech­tigt abge­bucht wur­de. Wer die Abbu­chung und für wel­chen Zweck ver­an­lasst hat­te, ist der­zeit noch unklar.