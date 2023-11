Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Arma­tu­ren aus Roh­bau montiert

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Anfang Juli und Anfang Novem­ber wur­den von einer Bau­stel­le in der Pesta­loz­zi­stra­ße Dusch­ar­ma­tu­ren samt Zube­hör ent­wen­det. Die­se waren in den Bädern eines Roh­baus bereits mon­tiert und wur­den pro­fes­sio­nell wie­der ent­fernt. Der Beu­te­scha­den wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­tet haben. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Mer­ce­des-Bus angefahren

BAM­BERG. Am Mitt­woch­mor­gen wur­de ein in der Eck­bert­stra­ße abge­stell­ter sil­ber­ner Mer­ce­des Via­no von Unbe­kann­ten ange­fah­ren und beschä­digt. Dabei wur­de die vor­de­re Fah­rer­sei­te zer­kratzt und ein­ge­dellt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 700 Euro zu kümmern.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Mit­tags mit 2 Pro­mil­le unterwegs

BAM­BERG. Don­ners­tag­mit­tag wur­de ein 62-Jäh­ri­ger in der Pödel­dor­fer Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da den Beam­ten vor Ort ein star­ker Alko­hol­ge­ruch ent­ge­gen­kam, wur­de ein Alko­hol­test durch­ge­führt, der sage und schrei­be zur Mit­tags­zeit knapp 2 Pro­mil­le anzeigte.

Die Wei­ter­fahrt wur­de dem 62-Jäh­ri­gen unter­bun­den und sein Füh­rer­schein sichergestellt.

Unbe­kann­ter spricht in der Gar­ten­stadt Mäd­chen an

BAM­BERG. Don­ners­tag­früh gegen 11:25 Uhr sprach ein Unbe­kann­ter in der Gar­ten­stadt eine 6‑Jährige an, die auf dem Weg von der Schu­le zur Mit­tags­be­treu­ung war. Er frag­te das Mäd­chen, ob sie mit ihm mit­ge­hen wol­le. Das Mäd­chen reagier­te dar­auf nicht und lief wei­ter. Der Mann war ca. 50 Jah­re alt und 185 cm groß. Er war schlank und ein süd­län­di­scher Typ, außer­dem hat er eine grö­ße­re Täto­wie­rung am Hals. Zum Zeit­punkt trug er eine gel­be Win­ter­müt­ze, eine schwar­ze Jacke und schwarz-wei­ße Schuhe.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Mit gestoh­le­nem Fahr­rad unterwegs

BAM­BERG. Frei­tag­früh gegen 1:00 Uhr wur­de am Mar­ga­re­ten­damm ein 31-Jäh­ri­ger von der Poli­zei Bam­berg kon­trol­liert, der dort mit dem Fahr­rad unter­wegs war. Da er wider­sprüch­li­che Anga­ben zur Her­kunft des Rades mach­te, wur­de die Rah­men­num­mer über­prüft und fest­ge­stellt, dass Die­ses 2019 als gestoh­len gemel­det wur­de. Als er damit kon­fron­tiert wur­de, gab er glaub­haft an, das Fahr­rad vor drei Jah­ren für 200 Euro erwor­ben zu haben. Das Fahr­rad wur­de sicher­ge­stellt. Der 31-Jäh­ri­ge wird sich mit einer Anzei­ge wegen Heh­le­rei aus­ein­an­der­set­zen müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

AMLINGS­TADT. Am Don­ners­tag, um ca. 17.15 Uhr, ereig­ne­te sich in der Ame­lun­gen­stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein Unbe­kann­ter mit einem sil­ber­far­bi­gen Pkw, Opel/​Astra Kom­bi, Teil­kenn­zei­chen BA-TB, streif­te den lin­ken Außen­spie­gel eines an der Stra­ße abge­stell­ten Pkw, Audi/​A3, und ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfall­ort. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Wer Hin­wei­se zum Unfall geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Geball­te Verkehrsdelikte

Wei­lers­bach. Am Don­ners­tag­abend fiel ein 20-jäh­ri­ger Mann auf, der auf dem Park­platz eines Super­mark­tes um einen wei­ßen Trans­por­ter schlich. Im Rah­men der poli­zei­li­chen Kon­trol­le wur­de ein deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Der Alko­hol­test ergab einen Wert von 1,4 Pro­mil­le. Auf Nach­fra­ge der Beam­ten gab der aus dem Baden-Würt­tem­ber­gi­schen-Raum stam­men­de Mann an, dass er nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist und den Fir­men­wa­gen auch ohne Wis­sen des Eigen­tü­mers gesteu­ert hat. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm durch Sicher­stel­lung der Fahr­zeug­schlüs­sel unter­bun­den. Nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me muss sich der jun­ge Mann nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr, Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis sowie unbe­fug­ten Gebrauch eines Kraft­wa­gens verantworten.

Ver­kehrs­un­fall

Göß­wein­stein. Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag als ein 68-jäh­ri­ger mit sei­nem Audi A6 von Aller­s­dorf kom­mend in Rich­tung Trägweis/​Kleingesee fuhr. An der dor­ti­gen Ein­mün­dung miss­ach­te­te er die Vor­fahrt, des von links kom­men­den Hyun­dai-Fah­rers. Beim Ein­fah­ren stie­ßen bei­de Fahr­zeu­ge der­art mas­siv zusam­men, so dass jeweils Total­scha­den ent­stand. Der 19-jäh­ri­ge Unfall­geg­ner wur­de nur leicht ver­letzt. Ins­ge­samt beläuft sich der Sach­scha­den auf 35.000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

VW Pas­sat ange­fah­ren – Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch, zwi­schen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen blau­en VW Pas­sat, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz in der Main­au, vor einem Dro­ge­rie­markt, geparkt war. Am VW waren an der hin­te­ren, rech­ten Sei­te fri­sche Unfall­spu­ren erkenn­bar, außer­dem stand das Auto etwa einen hal­ben Meter wei­ter vor­ne als es am Mor­gen abge­stellt war. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Süß­wa­ren gestohlen

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch gegen 18.30 Uhr ent­wen­de­te ein 16-Jäh­ri­ger aus einem Lebens­mit­tel­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße Süß­wa­ren. Er wur­de hier­bei vom Per­so­nal beob­ach­tet und nach dem Kas­sen­be­reich ange­hal­ten. Anschlie­ßend wur­de er der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe über­ge­ben. Die Beam­ten stell­ten fest, dass der Jugend­li­che zudem Tabak und meh­re­re Mes­ser mit sich führ­te. Die Gegen­stän­de wur­den sicher­ge­stellt und der 16-Jäh­ri­ge nach erfolg­ter Sach­be­hand­lung wie­der ent­las­sen. Er erhält eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Unter Alko­hol­ein­fluss gefahren

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am spä­ten Don­ners­tag­abend befuhr eine Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels die Stra­ße „Zum Külmitz“. Hier fiel ihnen ein jun­ger Mann auf sei­nem Leicht­kraft­rad auf, der beim Erblicken des Strei­fen­wa­gens die Lich­ter aus­mach­te und in eine Hof­ein­fahrt abbog. Der 16-Jäh­ri­ge wur­de dar­auf­hin kon­trol­liert. Hier bemerk­ten die Beam­ten leich­ten Alko­hol­ge­ruch, der sich mit einem Atem­al­ko­hol­wert von 0,34 Pro­mil­le auch bestä­tig­te. Dem Jugend­li­chen wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und sein Fahr­zeug ver­kehrs­si­cher abge­stellt. Nach erfolg­ter Sach­be­hand­lung wur­den er sowie sei­ne Fahr­zeug­schlüs­sel an sei­ne Erzie­hungs­be­rech­tig­ten über­ge­ben. Er wird sich nun wegen eines Ver­ge­hens nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ver­ant­wor­ten müs­sen – hier dem Alko­hol­ver­bot für Fahranfänger.

Aus­ein­an­der­set­zung im Zug

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­abend gerie­ten drei Män­ner am Bahn­hof in Hoch­stadt zunächst in einen ver­ba­len Streit. Im Ver­lauf des Strei­tes griff ein 40-Jäh­ri­ger nach einer Eisen­ket­te und schlug auf sei­ne Kon­tra­hen­ten ein. Die ent­stan­de­ne Rau­fe­rei ver­la­ger­te sich schließ­lich in die Agi­lis, wel­che nach Lich­ten­fels fuhr. Am Bahn­hof Lich­ten­fels ver­lie­ßen die Män­ner den Zug, dort konn­ten sie von inzwi­schen geru­fe­nen Poli­zei­strei­fen ange­trof­fen wer­den. Sämt­li­che Betei­lig­te wur­den zur PI Lich­ten­fels ver­bracht und befragt. Die Ermitt­lun­gen zur vor­lie­gen­den, wech­sel­sei­ti­gen Kör­per­ver­let­zung dau­ern noch an.

Ford Puma ange­fah­ren und geflüchtet

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag, gegen 07.00 Uhr, park­te eine 26-Jäh­ri­ge ihren blau­en Ford Puma in der Jahn­stra­ße. Als sie gegen 15.00 Uhr wie­der zu ihrem Fahr­zeug zurück­kam muss­te sie einen fri­schen Scha­den an der Front­stoß­stan­ge fest­stel­len. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Sko­da beschä­digt – Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

RED­WITZ A. D. RODACH, LKR. LICH­TEN­FELS. Etwa 400 Euro Sach­scha­den hin­ter­ließ ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer an einem grau­en Sko­da Okta­via. Das Auto wur­de in der Zeit von Diens­tag, 12.00 Uhr bis Don­ners­tag, 14.00 Uhr an der gesam­ten lin­ken Fahr­zeug­sei­te und dem Rad­ka­sten ver­kratzt und ein­ge­dellt. Es stand in die­ser Zeit auf dem Park­platz der Fir­ma John­son Matthey. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Renault ver­kratzt – Zeu­gen gesucht

BAD STAF­FEL­STEIN. In der Zeit von Mitt­woch, 20.00 Uhr bis Don­ners­tag, 13.00 Uhr, ver­kratz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die gesam­te Fah­rer­sei­te eines Renault Kan­goo, der zu die­ser Zeit in der Stra­ße „Usel­hof“ geparkt war. An dem Pkw ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 2.000 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0.