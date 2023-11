PÖDEL­DORF, LKR. BAM­BERG. Am Diens­tag­nach­mit­tag stahl ein ver­meint­li­cher Spen­den­samm­ler Bar­geld aus dem Geld­beu­tel einer Rent­ne­rin. Die Kri­po Bam­berg sucht nach Zeugen.

Am Diens­tag, zwi­schen 14 und 15 Uhr, kam es in Pödel­dorf in der Holl­fel­der Stra­ße zu einem Trick­dieb­stahl. Im Ein­gangs­be­reich eines Super­mark­tes, zwi­schen den bei­den Schie­be­tü­ren, stand ein Mann und gab sich als Spen­den­samm­ler aus. Als eine 82-jäh­ri­ge Ein­käu­fe­rin ihren Geld­beu­tel öff­ne­te, griff der Unbe­kann­te zu. Der Mann stahl der Dame einen nied­ri­gen drei­stel­li­gen Euro­be­trag und ihre Payback-Kar­te. Erst am Abend fiel der Dieb­stahl auf. Eine Beschrei­bung des Unbe­kann­ten liegt nicht vor.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer konn­te am Diens­tag­nach­mit­tag am Super­markt in der Holl­fel­der Stra­ße einen Spen­den­samm­ler beob­ach­ten? Mel­den Sie sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.