Wel­che beruf­li­chen Mög­lich­kei­ten gibt es für Hilfs­ar­bei­ter in der Regi­on? Am Mitt­woch, 15. Novem­ber 2023, kön­nen sich Inter­es­sier­te auf einer Job­bör­se im Sit­zungs­saal des Bay­reu­ther Land­rats­amts dar­über infor­mie­ren. Um 10 Uhr erfolgt der Bör­sen­start, die Ver­an­stal­tung endet um 13 Uhr.

In kur­zen Gesprä­chen kön­nen die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer mit neun Fir­men aus der Regi­on in Kon­takt kom­men und, wenn mög­lich, ein Prak­ti­kum oder eine Vor­stel­lung im Betrieb ver­ein­ba­ren. Mit dabei sind fol­gen­de Unternehmen:

ARWA Bay­reuth

gfi

Veo­lia Süd Pegnitz

HER­MOS Schalt­an­la­gen GmbH

Chro­nos Zeitarbeit

pro­ce­do by gps

Media­sPro Medientechnik

Kli­ni­kum Bayreuth

Bel­la Gar­di­nen­kon­fek­ti­on AG Goldkronach

Außer­dem kön­nen sich die Teil­neh­mer über wei­te­re inter­es­san­te Stel­len bei den Stän­den der Arbeits­agen­tur Bay­reuth-Hof sowie von der IHK Ober­fran­ken Bay­reuth und der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken informieren.

Inter­es­sier­te wer­den gebe­ten, Ihren Aus­weis mit­zu­brin­gen. Ger­ne kann auch ein Bewer­ber­pro­fil mit­ge­bracht wer­den. Soll­te es vor­ab bereits Fra­gen zur Bör­se geben, so besteht die Mög­lich­keit, sich an die jewei­li­ge Ver­mitt­lungs­fach­kraft in der Arbeits­agen­tur oder im Job­cen­ter zu wenden.

Initi­iert wur­de die Job­bör­se von den Job­cen­tern Bay­reuth Land und Stadt, dem Arbeit­ge­ber­ser­vice der Agen­tur für Arbeit Bay­reuth-Hof und der Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bay­reuth und des Land­krei­ses Bayreuth.

Die Ver­ant­wort­li­chen freu­en sich über eine rege Teilnahme!