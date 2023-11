Der Kreis­ju­gend­rin­ges Lich­ten­fels lud ins Kino ein und 140 Kin­der und Jugend­li­che kamen. Obwohl, oder gera­de weil an die­sem Tag Hal­lo­ween war, erfuhr das Kino an die­sem Tag einen Run auf 5 ver­schie­de­ne Fil­me für ver­schie­de­ne Alters­stu­fen und zu ver­schie­de­nen Uhr­zei­ten. Wur­de am Vor­mit­tag für die jün­ge­ren unse­res Land­krei­ses „Lau­ras Stern“, Die Drei ???“ und „Mumi­en, ein total ver­wickel­tes Aben­teu­er“ gezeigt, so konn­ten sich am Nach­mit­tag die grö­ße­ren über den 3D-Film „Der gestie­fel­te Kater“ und „Fast & Furious“ freuen.

Das Team des Kreis­ju­gend­rin­ges mit Uschi Sün­kel an der Spit­ze und den Betreu­en­den The­re­sa, Melina, Lena, Jas­min, Tami­na, Eti­en­ne und Jere­my, wun­der­te sich nicht schlecht, als schon ab 10:00 Uhr mor­gens eini­ge Hexen und Vam­pi­re um Ein­lass baten. Die War­te­schlan­ge wand sich vom Foy­er der Neu­en Film­büh­ne die Stu­fen hin­un­ter bis in den Ein­gangs­be­reich des Trep­pen­hau­ses. Gedul­dig stell­ten sich Eltern und Kin­der an, bis alle For­ma­li­tä­ten erle­digt waren, die Eltern oder Groß­el­tern wie­der nach Hau­se geschickt wur­den, um dann umso hung­ri­ger die bestell­ten Geträn­ke und Snacks abzu­ho­len. Da es für man­che Kin­der die erste Akti­on war, wel­che sie ohne den schüt­zen­den Bei­stand von Mama oder Papa erleb­ten, war manch­mal die Ein­fühl­sam­keit von Betreue­rin­nen und Betreu­ern nötig. Wie lan­ge dau­ert der Film? Holt mich Mama auch wirk­lich pünkt­lich wie­der ab? Weißt Du als was ich heu­te Abend Süßig­kei­ten ein­sam­meln wer­de? Ich bin zu klein und brau­che eine Sitz­erhö­hung, hilfst Du mir?

Das auf­ge­reg­te Stim­men­ge­wirr ver­stumm­te erst, als sich die drei Kino­sä­le ver­dun­kel­ten und das Kino­er­leb­nis begann. Die Fil­me sowie Pop­corn und Nachos lenk­ten schnell vom mög­li­chen Heim­weh ab und so konn­ten die Eltern zum Ende der jewei­li­gen Kino­vor­stel­lung die plap­pern­den und von ihren Erleb­nis­sen berich­ten­den Mädels und Jungs wie­der wohl­be­hal­ten in Emp­fang neh­men. Doch schon kur­ze Zeit spä­ter roll­te die näch­ste Wel­le von Kin­dern und Jugend­li­chen an, um die Nach­mit­tags­vor­stel­lun­gen zu besu­chen. Die­se Teil­neh­men­den waren eben­falls schon kostü­miert und geschminkt, um nach dem Fil­me­nach­mit­tag sofort zu ihrer Hal­lo­ween-Par­ty aufzubrechen.

Aber erst­mal woll­te man sich mit sei­nen Freun­den die bei­den action­rei­chen Fil­me anse­hen. Zur Stär­kung wur­de sich eben­falls mit den Menüs der Neu­en Film­büh­ne ver­sorgt, ein guter Platz gesucht und die 3D-Bril­len auf­ge­setzt, bevor es los­ge­hen konn­te. Bei den Gro­ßen waren die Fra­gen natür­lich ande­re. War­um heißt das Kino Neue Film­büh­ne – die ist doch nicht neu, die gibt es doch schon län­ger? Und nicht „holt uns Mama ab“, son­dern „dür­fen wir nach der Vor­stel­lung allein nach Hau­se gehen?“ Ein kur­zer Anruf der Betreu­en­den bei den Eltern und auch das wur­de geklärt, so dass dem nach­mit­täg­li­chen Ver­gnü­gen nichts mehr im Wege stand. Und ein Ver­gnü­gen war es für alle Betei­lig­ten alle­mal, denn im gerin­gen Ein­tritts­preis waren Getränk und Menü inklu­si­ve, der Spaß sowieso.

Ein beson­de­rer Dank gilt der Neu­en Film­büh­ne, für die rei­bungs­lo­se Abwick­lung des Andrangs und dem Kreis­ju­gend­ring für die Idee zu die­ser Akti­on. Die näch­sten Events und Pro­gramm­an­ge­bo­te ste­hen schon in den Start­lö­chern bzw. auf der Home­page www​.kjr​-lich​ten​fels​.de; man darf gespannt sein.