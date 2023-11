Mit dem Schrei­ben vom 25.05.2021 bean­trag­te die CSU-Stadt­rats­frak­ti­on, die Ver­wal­tung möge über­prü­fen, inwie­weit eine mög­li­che Zusam­men­ar­beit mit benach­bar­ten Was­ser­ver­sor­gern sinn­voll und mach­bar wäre. In sei­ner Sit­zung vom 11.10.2021 befass­te sich der Aus­schuss Umwelt, Ver­kehr, Natur, Land­wirt­schaft und For­sten mit die­sem Antrag und beschloss, die Ver­wal­tung sol­le Mög­lich­kei­ten einer wei­ter­ge­hen­den Zusam­men­ar­beit eru­ie­ren. Ein hal­bes Jahr spä­ter, am 07.04.2022, fand eine erste Bespre­chungs­run­de hier­zu statt. Auf unse­re Anfra­ge vom 05.02.2023, wie der aktu­el­le Sach­stand sei, infor­mier­te der Bür­ger­mei­ster den Stadt­rat dar­über, dass sich die Zusam­men­ar­beit zunächst auf einen Zweck­ver­band hin­sicht­lich tech­ni­scher Betriebs­füh­rung belau­fen sol­le. Ende Febru­ar wer­de es hier­zu ein Arbeits­tref­fen mit der Gemein­de Adels­dorf zum wei­te­ren Vor­ge­hen geben. Lei­der wur­den wir bis­her nicht über die Ergeb­nis­se die­ses Arbeits­tref­fens infor­miert. Daher darf ich im Namen der CSU-Frak­ti­on um einen Sach­stands­be­richt in der kom­men­den Stadt­rats­sit­zung am 06.11.2023 bit­ten. In der Zwi­schen­zeit war der loka­len Pres­se zu ent­neh­men, dass bereits inten­si­ve­re Gesprä­che mit der Gemein­de Lon­ner­stadt über eine Zusam­men­ar­beit im Bereich der Was­ser­ver­sor­gung statt­ge­fun­den haben. Bit­te infor­mie­ren Sie den Stadt­rat auch hier über den aktu­el­len Stand der Gesprä­che. Nach­dem die Stadt Höch­stadt die Gemein­de Mühl­hau­sen bereits im Bereich der tech­ni­schen Betriebs­füh­rung unter­stützt, war ange­dacht, auch hier die Zusam­men­ar­beit aus­zu­bau­en. Dar­über hin­aus steht für unse­re Nach­bar­ge­mein­de immer noch die Anfra­ge bezüg­lich einer Zusam­men­ar­beit im Bereich der Abwas­ser­ent­sor­gung aus. Bit­te geben Sie auch für die­sen Sach­ver­halt einen kur­zen Bericht über den aktu­el­len Sach­stand. Es wäre schön, wenn der Stadt­rat zukünf­tig auto­ma­tisch regel­mä­ßig über sol­che Ent­wick­lun­gen infor­miert wer­den wür­de und nicht erst auf Nachfrage.