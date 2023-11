Von Gän­sen, Bre­zeln und Laternen

Wenn Ihr im Herbst ger­ne Zeit damit ver­bringt, Later­nen zu basteln und Mar­tins­bre­zeln zu backen, seid Ihr bei der Bam­ber­ger Kin­der-Uni genau rich­tig! Der zwei­te Ter­min der Kin­der-Uni steht ganz im Zei­chen des hei­li­gen Mar­tin. Gemein­sam mit Prof. Dr. Heid­run Alz­hei­mer vom Lehr­stuhl für Euro­päi­sche Eth­no­lo­gie könnt Ihr am 18. Novem­ber her­aus­fin­den, was es mit den Bräu­chen des Mar­tins­tags auf sich hat und ob es Zufall ist, dass nicht nur der Namens­tag des hei­li­gen Mar­tin, son­dern auch der Faschings­be­ginn am 11. Novem­ber gefei­ert wird. Die kosten­freie, ein­stün­di­ge Ver­an­stal­tung beginnt um 11 Uhr und fin­det in Hör­saal U7/01.05, An der Uni­ver­si­tät 7, statt.

Über die Kin­der-Uni Bamberg

Seit 2003 prä­sen­tie­ren Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler jedes Jahr The­men aus ihren For­schungs­ge­bie­ten in Vor­le­sun­gen, die sie spe­zi­ell für Kin­der im Alter von 9 bis 12 Jah­ren hal­ten. Die Kin­der-Uni fin­det in Zusam­men­ar­beit mit der Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken und deren Pre­mi­um-Mar­ke Frän­ki­scher Tag statt. Die drit­te und letz­te Ver­an­stal­tung am 25. Novem­ber wird sich mit Reli­gio­nen und ihrer Rele­vanz für die heu­ti­ge Zeit beschäf­ti­gen. Eltern haben im Übri­gen kei­nen Zutritt zu den Hörsälen.

Mehr Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​e​v​e​n​t​s​/​k​i​n​d​e​r​u​ni/