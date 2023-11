Ball der Coburger Landwirtschaft

Lust auf Bewegung?

Der Ball der Cobur­ger Land­wirt­schaft fin­det – nicht nur für Land­wir­te – am Sams­tag, den 18. Novem­ber 2023, in der Ver­an­stal­tungs­hal­le Babucke in Mee­der statt.

Die Band „Hey You“ sorgt live mit flot­ten Rhyth­men für die Musik­grund­la­ge und der Bar­be­trieb der Land­ju­gend garan­tiert eine beschwing­te Kopf- und Fußarbeit.

Saal­öff­nung ist ab 19:00 Uhr, Ver­an­stal­tungs­be­ginn 20:00 Uhr. Kar­ten kön­nen an der Abend­kas­se oder im Vor­ver­kauf bei den bekann­ten Vor­ver­kaufs­part­nern, in der Geschäfts­stel­le des Baye­ri­schen Bau­ern­ver­ban­des im Gustav Diet­rich Haus und im Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Coburg, Goe­the­str. 6 erwor­ben wer­den (VVK 15€; AK 18€).

Wir freu­en uns auf Sie, auf gute Lau­ne und tol­le Unterhaltung!