BURG­KUNST­ADT LKR. KRO­NACH / KRO­NACH. Am ver­gan­ge­nen Frei­tag­abend grif­fen Unbe­kann­te auf der Kreis­stra­ße LIF 23 zwei Insas­sen eines Klein­trans­por­ters mit Pfef­fer­spray an und ver­such­ten den Fahr­zeug­schlüs­sel zu steh­len. Anschlie­ßend flüch­te­ten sie. In die­ser Frei­tag­nacht wur­de der Trans­por­ter in Kro­nach gestoh­len. Die Täter sind nicht bekannt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Frei­tag, 3. Novem­ber, bemerk­te der 51-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW Craf­ter ein Auto, das mit ein­ge­schal­te­ter Warn­blink­an­la­ge am Fahr­bahn­rand der Kreis­stra­ße LIF 23 zwi­schen dem Burg­kunst­adter Orts­teil Ebneth und Küps stand. Er hielt an und öff­ne­te das Fen­ster, um Hil­fe anzu­bie­ten. In die­sem Moment attackier­te ein unbe­kann­ter Mann den 51-Jäh­ri­gen und sei­nen 56-jäh­ri­gen Bei­fah­rer mit Pfef­fer­spray. Danach ver­such­te der Täter den Zünd­schlüs­sel abzu­zie­hen und brach ihn dabei ab. Anschlie­ßend flüch­te­te der Unbe­kann­te mit sei­nem Kom­pli­zen, der wäh­rend­des­sen bei dem ver­meint­li­chen Pan­nen­fahr­zeug gewar­tet hat­te, in Rich­tung Küps.

Der Angrei­fer mit dem Pfef­fer­spray soll eine Warn­we­ste und Hand­schu­he getra­gen haben. Bei dem Flucht­fahr­zeug könn­te es sich um einen dunk­len VW Golf gehan­delt haben.

Die Insas­sen des VW Craf­ter park­ten das Fahr­zeug am spä­ten Frei­tag­abend im Kro­na­cher Orts­teil Stüben. Am näch­sten Tag bemerk­ten sie das Feh­len des Autos. Es trug zuletzt die Kenn­zei­chen WL-MS 1041. Offen­bar hat­ten Unbe­kann­te die­ses am Sams­tag zwi­schen 0.30 Uhr und 19.08 Uhr gestoh­len. Inzwi­schen wur­de der Craf­ter ohne Kenn­zei­chen im Bereich der säch­si­schen Ort­schaft Aue gefunden.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg sucht Zeu­gen. Wer kann Anga­ben zu dem ver­meint­li­chen Pan­nen­fahr­zeug machen, das am Frei­tag­abend zwi­schen Ebneth und Küps am Stra­ßen­rand stand? Wer hat den VW Craf­ter mit den Kenn­zei­chen WL-MS 1041 am Sams­tag nach 0.30 Uhr gese­hen? Wer kann sonst sach­dien­li­che Anga­ben machen? Hin­wei­se nimmt die Kri­po Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.