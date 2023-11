Die Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand e.V. lädt auch in die­sem Jahr zu ihren tra­di­tio­nel­len Weih­nachts­kon­zer­ten ein.

Am Sams­tag, den 09. Dezem­ber 2023 um 19 Uhr und am Sonn­tag, den 10. Dezem­ber 2023 um 17 Uhr prä­sen­tie­ren das Jugend­or­che­ster und das Sym­pho­ni­sche Blas­or­che­ster in der Fest­hal­le (Grund­schu­le) am Deer­li­jker Platz wie­der Blas­mu­sik ver­schie­den­ster Stilrichtungen.

Unter dem Mot­to „Bil­der“ begrüßt Sie in der ersten Kon­zert­hälf­te das Jugend­or­che­ster unter der Lei­tung von Nico­le Stein­häu­ser. Mit Wer­ken wie „Paci­fic Dreams“ über ein Gemäl­de einer exo­ti­schen Insel im Pazi­fik, „Dub­lin Pic­tures“ als Aus­druck der cha­rak­te­ri­sti­schen Musik­kul­tur Irlands oder die Musik zu den Comics von „Aste­rix der Gal­li­er“ hört man förm­lich die Bil­der, wel­che durch die Musik im Kopf leben­dig werden.

In der zwei­ten Kon­zert­hälf­te mit dem Sym­pho­ni­schen Blas­or­che­ster unter der Lei­tung von Edmund Rol­le lässt das Werk „Illu­mi­na­ti­on“ frei­en Inter­pre­ta­ti­ons­spiel­raum bei den Bil­dern, wel­che die Musik erzeugt. Die Film­mu­sik von „Jungle Book“ sowie die Sät­ze „Baba-Yaga“ und „Das gro­ße Tor von Kiew“ aus dem Werk „Bil­der einer Aus­stel­lung“ beru­hen dage­gen auf kon­kre­ten Bil­dern und stim­men neben wei­tern weih­nacht­li­chen Melo­dien auf die besinn­li­che Zeit ein.

Kar­ten für die Kon­zer­te am Sams­tag und Sonn­tag sind im Vor­ver­kauf ab Novem­ber zu 12€ bzw. 9€ bei Elek­tro Heid sowie an der Abend­kas­se (13€ bzw. 10€) erhältlich.

Bereits am Frei­tag, den 08. Dezem­ber 2023 um 18:30 Uhr begrüßt Sie wie­der das Juni­or- und Schü­ler­or­che­ster zu ihrem Nach­wuchs­kon­zert. Das Junior­or­che­ster unter der Lei­tung von Edmund Rol­le wird bei Ihnen eben­falls pas­send zum Mot­to „Bil­der“ ihre eige­nen Bil­der und Erin­ne­run­gen zu den Wer­ken „Hey Pip­pi Lang­strumpf“ in Erin­ne­rung rufen. Eben­falls mit Sät­zen aus „Bil­der einer Aus­stel­lung“ greift das Schü­ler­or­che­ster unter der Lei­tung von Mar­cus Bürz­le das Mot­to wie­der auf. Der Ein­tritt beim Nach­wuchs­kon­zert ist frei.