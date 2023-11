Kapi­tän Engel freut sich auf eine hof­fent­lich erfolg­rei­che Revanche

Der VC Elt­mann emp­fängt am kom­men­den Sams­tag den TSV Gra­fing. Wie auch den Unter­fran­ken gelang den Ober­bay­ern letz­te Sai­son der Wie­der­auf­stieg in die Zwei­te Vol­ley­ball Bun­des­li­ga, sodass es am Wochen­en­de zum direk­ten Auf­ein­an­der­tref­fen der bei­den Auf­stei­ger kom­men wird. Gegen den TSV Gra­fing muss­te der VC Elt­mann ver­gan­ge­ne Sai­son die ein­zi­ge Nie­der­la­ge ein­stecken und das, obwohl man bereits aus­sichts­reich in Füh­rung lag. „Wir freu­en uns schon auf das Spiel und hof­fen natür­lich, dass wir uns für die Nie­der­la­ge revan­chie­ren kön­nen.“, blickt Kapi­tän Johan­nes Engel zuver­sicht­lich auf die Neu­auf­la­ge des Duells.

Mit dem TSV Gra­fing erwar­tet den VC Elt­mann eine rela­tiv jun­ge Mann­schaft, die durch­aus erfolg­reich in die neue Sai­son star­ten konn­te. Nach drei Sie­gen aus fünf Spie­len steht der TSV momen­tan auf dem sieb­ten Platz und hat dabei nur vier Punk­te Rück­stand auf den VCE und den Tabel­len­füh­rer aus Gotha. Auch wenn man aktu­ell ein paar Plät­ze vor den Ober­bay­ern steht, weiß man die Tabel­len­si­tua­ti­on in Elt­mann sehr gut ein­zu­schät­zen und fin­det loben­de Wor­te für das jun­ge Team. „Es ist echt erstaun­lich, wie gut und schnell sich das Team an das Niveau in der zwei­ten Liga ange­passt hat. Die zwei knap­pen Nie­der­la­gen gegen Gotha und Schwaig setz­te es nur gegen abso­lu­te Spit­zen­mann­schaf­ten und die Tat­sa­che, dass man bei­de Geg­ner im Tie-Break am Ran­de einer Nie­der­la­ge hat­te, zeigt die enor­me Qua­li­tät der Mann­schaft.“, so Mana­ger Resch­ke. Beson­ders ange­tan ist der Elt­man­ner dabei von der Jugend­ar­beit des kom­men­den Geg­ners, bei dem zahl­rei­che Spie­ler im Jahr 2000 oder spä­ter gebo­ren wur­den und somit den Alters­schnitt deut­lich nach unten zie­hen. „Das ist ein schö­nes Bei­spiel, wie pro­fes­sio­nel­le Jugend­ar­beit und erfolg­rei­cher Spit­zen­sport mit­ein­an­der in Ein­klang gebracht wer­den kön­nen.“, so Resch­ke weiter.

Viel­leicht könn­te aber gera­de der enor­me Alters­un­ter­schied auch einen Vor­teil für die Gast­ge­ber dar­stel­len. Blickt man auf den letz­ten Aus­wärts­sieg zurück, waren es auch die Rou­ti­niers Seba­sti­an Rich­ter und Chri­sti­an Nowak, die am Ende die Wen­de ein­lei­te­ten und durch ihre enor­me Erfah­rung zum Erfolg beim TV Rot­ten­burg bei­tra­gen konn­ten. Letz­ten Endes wird es am Wochen­en­de somit auch auf die rich­ti­ge Mischung ankom­men und man darf gespannt sein, wen Trai­ner Chri­sti­an Jen­de die­se Woche sein Ver­trau­en schen­ken wird. „Es ist egal, wer am Ende spielt und ich kann mir nicht vor­stel­len, dass unser Trai­ner nach Alter und Erfah­rung auf­stel­len wür­de. Falls das doch so wäre, müss­te ich ja gar nicht mehr ins Trai­ning oder zu den Spie­len kom­men.“, schmun­zelt Zuspie­ler Jason Lieb, der mit sei­nen 22 Jah­ren zu den jüng­sten Spie­lern der Unter­fran­ken gehört und sich somit rela­tiv gerin­ge Chan­cen auf Spiel­zeit ver­spre­chen würde.

Ein beson­ders gro­ßer Fokus wird beim VC Elt­mann zusätz­lich auf den Start des Spie­les gelegt wer­den. In den ersten sechs Spie­len gelang es dem VCE nur ein ein­zi­ges Mal, den ersten Satz für sich zu ent­schei­den, sodass man in den rest­li­chen fünf Par­tien jeweils einem Rück­stand hin­ter­her­lau­fen muss­te, was das Team nicht nur Kraft, son­dern auch Ner­ven koste­te. „Gro­ßen Respekt an die Mann­schaft, die immer wie­der zurück­kommt und nie auf­gibt. Trotz­dem soll­te das nicht zur Gewohn­heit wer­den und wir wer­den am Wochen­en­de alles dar­an­set­zen, bes­ser in das Match zu star­ten.“, hofft Peri­ca Sta­nic auf einen Blitz­start sei­ner Mannschaft.

Anpfiff zum Duell der Auf­stei­ger ist am kom­men­den Sams­tag, dem 11. Novem­ber wie immer um 19:30 Uhr. Da die­ses Datum auch im Zei­chen des Kar­ne­vals oder wie man in Unter­fran­ken sagt „Fasching“ steht, sind alle Zuschau­er natür­lich herz­lich dazu ein­ge­la­den, ihre Lei­den­schaft mit den ande­ren Zuschau­ern zu tei­len und ihr schön­sten Kostüm zu prä­sen­tie­ren. „Ich glau­be, das wür­de der Stim­mung nicht gera­de scha­den und das gan­ze Event zusätz­lich auf­lockern.“, freut sich Melf Urban auf einen lusti­gen Abend. Auf die Fra­ge, ob man sich auch von den Spie­lern und Ver­ant­wort­li­chen lusti­ge Kostü­me erwar­ten dür­fe, kann der Neu­zu­gang noch nicht viel sagen. „Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das hier so läuft, aber ich fän­de es natür­lich schon sehr amü­sant den ein oder ande­ren Spie­ler oder gar Trai­ner ver­klei­det zu sehen. Gera­de bei Jason könn­te ich mir gut vor­stel­len, dass er noch ein paar Asse im Ärmel hat und für ein lusti­ges High­light sor­gen könn­te.“, baut Urban zusätz­li­chen Druck auf sei­nen Mit­be­woh­ner auf.