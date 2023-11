Begeh­ba­re Geschich­te für Grund­schul­kin­der för­dert Lese­kom­pe­tenz und unter­stützt Forschung

Die Geschich­te „Aud­win und die Hatz nach dem Schatz“ han­delt von Aud­win, einem soge­nann­ten urfrän­ki­schen Zwünsch, dem ein für ihn sehr bedeut­sa­mer Gegen­stand ent­wen­det wird. Er macht sich auf einen aben­teu­er­li­chen Weg, um die­sen zurück­zu­ge­win­nen, auf dem er unter­schied­li­che Her­aus­for­de­run­gen bewäl­tigt und ver­schie­de­nen Per­so­nen begeg­net. Sein Weg führt ihn an sechs Sta­tio­nen in der histo­ri­schen Innen­stadt Bam­bergs, die fuß­läu­fig erreich­bar sind und somit in anschau­li­cher Wei­se nach­ver­folgt wer­den können.

Die Teil­nah­me an dem vir­tu­el­len lite­ra­ri­schen Spa­zier­gang zu die­ser Geschich­te ermög­licht eine App, die in zwei Vari­an­ten ver­füg­bar ist: Kin­der ab acht Jah­ren kön­nen die App ent­we­der bequem von jedem belie­bi­gen Ort an einem Com­pu­ter oder direkt in Bam­berg an den Schau­plät­zen des Gesche­hens mit­hil­fe eines Smart­phones nut­zen. In der App wer­den die Sze­nen der Geschich­te wie auch Erklä­run­gen zu dar­in vor­kom­men­den Wör­tern als Hör­tex­te bereit­ge­stellt sowie ver­schie­de­ne Ansich­ten zu den jewei­li­gen Hand­lungs­or­ten – je nach genutz­ter Vari­an­te als Lage­plä­ne oder Illu­stra­tio­nen – prä­sen­tiert. Zwi­schen den Sze­nen wer­den den Kin­dern ver­schie­de­ne kogni­tiv akti­vie­ren­de Fra­gen zu der Geschich­te gestellt. Zudem ent­hält die App zu Beginn und zum Abschluss eini­ge Fra­gen zu den Lese­ge­wohn­hei­ten und dem Erle­ben der Geschich­te der Kinder.

Die App ent­stand unter der Lei­tung von Dr. Nora Hey­ne im Rah­men des Pro­jek­tes „Lit­Spatz“ am Lehr­stuhl für Empi­ri­sche Bil­dungs­for­schung (Lei­tung: Prof. Dr. Maxi­mi­li­an Pfost) an der Uni­ver­si­tät Bam­berg. „Ziel des Pro­jek­tes ist es einer­seits, ein Ange­bot bereit­zu­stel­len, das zu der För­de­rung von Fähig­kei­ten im Zuhö­ren, Ver­ste­hen und Reflek­tie­ren von Tex­ten, Ein­neh­men von Per­spek­ti­ven lite­ra­ri­scher Figu­ren sowie der Lese­mo­ti­va­ti­on von Grund­schul­kin­dern, als wesent­li­che Grund­la­gen des Erwerbs von Lese­kom­pe­tenz, bei­tra­gen kann. Dazu bie­tet die App Kin­dern die Mög­lich­keit, eine begeh­ba­re Geschich­te anzu­hö­ren und sich mit die­ser – kri­tisch und in Bezug auf die eige­ne Lebens(um)welt sowie die Per­spek­ti­ven der dar­in vor­kom­men­den Cha­rak­te­re – aus­ein­an­der­zu­set­zen.“, erläu­tert Nora Hey­ne. Ande­rer­seits wol­len sie und das For­schungs­team die App nut­zen, um Erkennt­nis­se zur För­de­rung von Lese­kom­pe­tenz und den damit ver­knüpf­ten Fähig­kei­ten zu gewin­nen. Dazu wer­den die Ant­wor­ten der teil­neh­men­den Kin­der auf die Fra­ge­stel­lun­gen und ihre Log-Daten bei der Nut­zung der App, gemäß den Daten­schutz­be­stim­mun­gen, in anony­mi­sier­ter Form erfasst und aus­ge­wer­tet. Zugang zu der App erhal­ten die Kin­der durch einen Zugangs­code, den erzie­hungs­be­rech­tig­te Per­so­nen in einer Online-Regi­strie­rung anfor­dern können.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur App sowie den Nut­zungs- und Daten­schutz­be­din­gun­gen unter: www​.uni​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​s​f​o​r​s​c​h​u​n​g​/​l​i​t​s​p​atz

Ein aus­führ­li­ches Inter­view mit der Bil­dungs­for­sche­rin Nora Hey­ne zum The­ma „War­um ist Lesen wich­tig?“ und zu „Lit­Spatz“ ist zu fin­den unter: https://​blog​.uni​-bam​berg​.de/​f​o​r​s​c​h​u​n​g​/​2​0​2​3​/​w​a​r​u​m​-​i​s​t​-​l​e​s​e​n​-​w​i​c​h​t​ig/