Wenn die SpVgg Bay­reuth zum 20. Spiel­tag der Regio­nal­li­ga Bay­ern bei Auf­stei­ger FC Mem­min­gen 05 antritt, ist das Ziel klar: Drei Punk­te sol­len her. Die will sich die Spiel­ver­ei­ni­gung am Sams­tag ab 14 Uhr in der Mem­min­ger Fuß­ball-Are­na an der Boden­see­stra­ße sichern.

Die Lei­stung aus dem letz­ten Heim­spiel gegen die DJK Vil­z­ing soll dabei bestä­tigt wer­den. „Wenn wir das schaf­fen, mache ich mir kei­ne Gedan­ken“, sprüht Trai­ner Marek Min­tál vor Opti­mis­mus vor dem Gast­spiel im All­gäu. „Wir haben als Team gemein­sam gespielt. Wir haben rich­tig gut gespielt. Ein Sieg wäre ver­dient gewe­sen“, sagt der Übungs­lei­ter mit Blick auf das letz­te Heimspiel.

Die­se Ein­schät­zung teilt auch Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß. Er ist über­zeugt: In Mem­min­gen ist der näch­ste Sieg für Gelb-Schwarz fäl­lig. „Wir haben zuletzt drei­mal zu Null gespielt, stan­den hin­ten gut. Am Wochen­en­de wol­len wir noch einen Tick sou­ve­rä­ner auf­tre­ten“, kün­digt er mit Blick auf die zuletzt feh­len­de Kalt­schnäu­zig­keit im Abschluss an. Min­tál benennt die Marsch­rou­te für Mem­min­gen mit kla­ren Wor­ten: „Räu­me dicht­ma­chen, Tem­po hoch­hal­ten, ziel­stre­big im Abschluss sein.“

Mem­min­gen auf die leich­te Schul­ter neh­men will bei der Oldschdod jedoch nie­mand. „Wir haben das Hin­spiel in Bay­reuth zwar gewon­nen, hat­ten dabei aber auch etwas Glück“, gibt Schmal­fuß mit Blick auf die spä­ten Tref­fer beim 2:1 zu beden­ken. Min­tál ergänzt: „Gera­de, weil Mem­min­gen der­zeit unter dem Strich steht, wird die Mann­schaft lau­fen, bei­ßen und kratzen.“

Der Ein­satz von Mar­co Ste­fandl und Chri­stoph Fen­nin­ger bei der Mis­si­on Aus­wärts­sieg im All­gäu ist nach deren jüng­sten Bles­su­ren noch unsi­cher. Gera­de mit Fen­nis immer wie­der keh­ren­den Beschwer­den an der Achil­les­seh­ne hadert Schmal­fuß: „Fen­ni ist eine wich­ti­ge Stüt­ze für unser Spiel. Mal kann er voll trai­nie­ren und spie­len, mal wie­der nicht. Lei­der mel­det sich die Achil­les­seh­ne seit Früh­jahr immer wie­der. Wir hof­fen, dass die Beschwer­den bald abklin­gen und sich end­gül­tig verabschieden.“