Der Sozi­al­aus­schuss des Stadt­rats wird in sei­ner Sit­zung am Mon­tag, 13. Novem­ber, ab 16 Uhr, mit Blick auf den Haus­halt 2024 die Zuschüs­se der Stadt an Ver­ei­ne, Ver­bän­de und Initia­ti­ven in den Berei­chen Sozia­les und Inte­gra­ti­on bera­ten. Außer­dem steht eine Koope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­rung zwi­schen der Stadt Bay­reuth und dem Dia­ko­ni­schen Werk im Rah­men der Obdach­lo­sen­be­treu­ung auf der Tages­ord­nung. Wei­te­re The­men wer­den die Fort­schrei­bung des Demo­gra­phie-Kon­zep­tes für Bay­reuth und die Migra­ti­ons­be­ra­tung für Erwach­se­ne sein. Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.