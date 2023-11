Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Eifer­sucht unter Jugendlichen

Eckental/​Eschenau – Am Diens­tag, gegen 13:30 Uhr, kam es am Bus­bahn­hof zwi­schen zwei Jugend­li­chen im Alter von 15 und 16 Jah­ren zu einer hand­greif­li­chen Auseinandersetzung.

Hin­ter­grund der Aus­ein­an­der­set­zung war eine Klas­sen­ka­me­ra­din, die dem 16-Jäh­ri­gen einen Korb gab und mit­teil­te, dass sie auf den 15-jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten ste­he. Die­ser Umstand führ­te an genann­ter Ört­lich­keit anfäng­lich zu einer Dis­kus­si­on zwi­schen den bei­den Jugend­li­chen, in des­sen Ver­lauf der 16-Jäh­ri­ge mehr­fach mit Fäu­sten auf den 15-Jäh­ri­gen ein­schlug. Die­ser wur­de hier­durch leicht ver­letzt und begab sich im Anschluss an die Aus­ein­an­der­set­zung zum Arzt. Gegen den 16-Jäh­ri­gen wird nun wegen eines Ver­ge­hens der Kör­per­ver­let­zung ermittelt.

Spie­gel gestreift und geflohen

Eckental/​Forth – Am Mitt­woch, gegen 12:45 Uhr, kam es in der Kurt-Schuh­ma­cher-Stra­ße auf Höhe der Haus­num­mer 29 zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Ein 54-jäh­ri­ger Dormit­zer hat­te zu die­sem Zeit­punkt sei­nen Pkw ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Stra­ßen­rand geparkt. Ein bis­lang Unbe­kann­ter tou­chier­te mit sei­nem Pkw den lin­ken Außen­spie­gel des gepark­ten Pkws und fuhr wei­ter, ohne sich um einen Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 500 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen­Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Unter­stand beschä­digt und weitergefahren

Adels­dorf – Am Mitt­woch­nach­mit­tag, gegen 16.00 Uhr, wur­de ein beschä­dig­ter Unter­stand vor einem Super­markt am Sport­platz fest­ge­stellt. Augen­schein­lich war die­ser durch ein Kfz tou­chiert und dadurch beschä­digt wor­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 7500.- Euro. Die Poli­zei Höch­stadt hat daher Ermitt­lun­gen wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort auf­ge­nom­men. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.

Meh­re­re Einbrüche

Adels­dorf – In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch ereig­ne­ten sich gleich meh­re­re Ein­bruchs­de­lik­te. In der Med­ba­cher Stra­ße sowie in Nains­dorf wur­den diver­se Elek­tro­werk­zeu­ge im Wert von über 2000.- Euro aus Maschi­nen­hal­len ent­wen­det. Teil­wei­se wur­den hier­zu Türen durch die unbe­kann­ten Täter auf­ge­he­belt. In einem wei­te­ren Fall bra­chen die Täter in der Schön­born­stra­ße einen Pkw der Mar­ke Ford auf und ent­wen­de­ten den Tacho­me­ter, den Air­bag sowie den Radio des Fahr­zeugs. Die Poli­zei Höch­stadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.