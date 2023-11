Wis­sens­trans­fer & Diskurs

Wär­me macht mehr als 50% des gesam­ten deut­schen End­ener­gie­ver­brauchs aus. Allein in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg wer­den jähr­lich etwa 11 Mil­lio­nen Ton­nen Treib­haus­ga­se durch die Ver­bren­nung von Heiz­öl- und Erd­gas in die Atmo­sphä­re ent­las­sen. Der Umbau der Wär­me­ver­sor­gung in den Kom­mu­nen ist dem­nach eine der drän­gend­sten und wir­kungs­voll­sten Auf­ga­ben auf dem Weg in die Kli­ma­neu­tra­li­tät. Zeit­druck besteht z.T. auch beim Blick auf die Finan­zie­rung: Bis zum 31.12.2023 kön­nen Kom­mu­nen beim Bund noch För­der­mit­tel für die Erstel­lung von Wär­me­plä­nen für ihr Gebiet beantragen.

Zum Fach­fo­rum in Erlan­gen sind Vertreter:innen aus Kom­mu­nen, Stadt­wer­ken, Ener­gie­ge­nos­sen­schaf­ten und Kli­ma­bünd­nis­sen sowie inter­es­sier­te Bürger:innen ein­ge­la­den. Das Forum soll pra­xis­taug­li­che Stra­te­gien und Maß­nah­men ver­brei­ten, mit denen Gemein­den und ihre Bürger:innen zügig die Wär­me­wen­de schaf­fen. Pressevertreter:innen sind herz­lich willkommen.

Fach­fo­rum Kom­mu­na­le Wär­me­ver­sor­gung auf Basis Erneu­er­ba­rer Energien

Don­ners­tag, 23. November

13:30 Uhr bis 16.30 Uhr

Gemein­de­haus b11, Erlan­gen, Bay­reu­ther Stra­ße 11

Pro­gramm

Sek­tor­ge­kop­pel­te Ener­gie­quar­tie­re – eine zukunfts­si­che­re Ener­gie­ver­sor­gung der Kommunen?

Tho­mas Vogel, Initia­tiv­kreis Sek­to­ren­kopp­lung des Forums Kli­ma­schutz und nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung in der Metro­pol­re­gi­on Nürnberg

The­re­sa Hen­ne, Kom­pe­tenz­zen­trum Kom­mu­na­le Wär­me­wen­de (KWW)

Dr. Caro­la Troll, Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Uttenreuth

Chri­stoph Bach­mann, Nah­wär­me Dorn­hau­sen eG und ENER­PIPE GmbH

The­re­sa Hen­ne, KWW

65% erneu­er­ba­re Ener­gien im Quar­tier – Lösungs­an­sät­ze aus dem Gebäu­de­fo­rum Klimaneutral

Dr. Andre­as Koch, Deut­sche Ener­gie-Agen­tur (dena)

Fran­zis­ka Mehr­bach, natur­strom AG

Ulri­ke Saul, Land­rats­amt Erlangen-Höchstadt

Das Fach­fo­rum wird im Rah­men des Pro­jek­tes „Klimapakt2030plus“ der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg als Koope­ra­ti­ons­ver­an­stal­tung aus­ge­rich­tet von der Deut­sche Ener­gie­agen­tur (dena), dem Kom­pe­tenz­zen­trum Kom­mu­na­le Wär­me­wen­de (KWW), dem Zivil­bünd­nis Ener­gie­wen­de ER(H)langen e.V. und der ENER­GIE­re­gi­on Nürn­berg e.V.

Wei­te­re Infos zur Ver­an­stal­tung und zum Pro­jekt „Klimapakt2030plus“ unter www​.kli​ma​pak​t2030​plus​.de