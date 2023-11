„Wah­re Schön­heit kommt beim Dimmen“

War­um ist der Ing­wer der Mes­si­as unter den Knol­len­ge­wäch­sen? War­um ist „Do what you love and love what you do!“ der Fluch unse­rer Gene­ra­ti­on? Aber ein Ein­horn zu wer­den auch kei­ne Lösung?

Wie erklärt man einem fünf­jäh­ri­gen Kind, dass es auf einem Park-und-Ride-Park­platz kei­ne Ponys gibt? Und war­um sind jun­ge Eltern auf dem Weg in den Zoo auf­wen­di­ger aus­ge­rü­stet als Rein­hold Mess­ner auf dem Weg zum Nan­ga Parbat?

Wie­so zie­hen sich die Leu­te in Por­nos immer nur aus und nie mal was Net­tes an? Und wäh­rend selbst Nach­bars Gold­fisch sei­nen eige­nen Beau­ty-Kanal auf You­tube pflegt, stellt Mia Pit­troff ganz lako­nisch fest: Wah­re Schön­heit kommt beim Dimmen.

Die gebür­ti­ge Frän­kin schnappt ihre treff­si­che­ren Beob­ach­tun­gen und Poin­ten immer da auf, wo sie sich gera­de bewegt: zwi­schen Pro­vinz und Groß­stadt, Dia­lekt und Hoch­deutsch, zwi­schen Kin­dern und Kar­rie­re und nicht zuletzt zwi­schen den Jahren.

Die Wahl­ber­li­ne­rin lässt sich nicht ver­or­ten und in kei­ne Kaba­rett-oder-Come­dy-Schub­la­de stecken! Sie ist ein­fach da und ihre schö­nen, poe­ti­schen, nach­denk­li­chen aber manch­mal auch ein­fach hin­ter­fot­zi­gen Beob­ach­tun­gen soll­te man nicht verpassen.