Ste­gaurachs Zwei­ten Bür­ger­mei­ster aus­ge­zeich­net – Vor­bild­li­che Lei­stun­gen im Umweltbereich

Das Staats­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz hat 2. Bür­ger­mei­ster Bernd Fricke für sei­ne vor­bild­li­chen Lei­stun­gen im Umwelt­be­reich mit dem „Grü­nen Engel“ aus­ge­zeich­net. 1. Bür­ger­mei­ster Thi­lo Wag­ner über­reich­te Fricke in der jüng­sten Gemein­de­rats­sit­zung die Urkun­de für das lang­jäh­ri­ge, nach­hal­ti­ge Enga­ge­ment im Umwelt­be­reich und steck­te ihm die sil­ber­ne Ehren­na­del an.

„Ich ste­he stell­ver­tre­tend hier“, bedank­te sich Bernd Fricke (GRÜ­NE-Bür­ger­stim­me) für die Aus­zeich­nung sowie bei der Ver­wal­tung, dem Bür­ger­mei­ster und dem Gemein­de­rat für die ste­ti­ge Unter­stüt­zung. „Letzt­lich sind wir alle geehrt wor­den!“, so Fricke.

Staats­mi­ni­ster für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz Thor­sten Glau­ber bedankt sich für Frickes „groß­ar­ti­gen Ein­satz im schö­nen Ober­fran­ken“ in einem Schrei­ben fol­gen­der­ma­ßen: „Seit 1996 enga­gie­ren Sie sich als Gemein­de­rat und Zwei­ter Bür­ger­mei­ster für einen umfas­sen­den Umwelt- und Natur­schutz in Ihrer Hei­mat­ge­mein­de Ste­gau­rach. Ein beson­de­res Her­zens­the­ma ist für Sie dabei die Arten­viel­falt. Dank Ihres Ein­sat­zes gibt es in Ste­gau­rach eine Bio­di­ver­si­täts­ma­na­ge­rin, deren Arbeit Sie tat­kräf­tig unter­stüt­zen. Ob Blüh­wie­sen, Baum­pflan­zun­gen oder The­men­pfad: Sämt­li­che Pro­jek­te der Arten­viel­falt tra­gen Ihre Hand­schrift. Auch dank Ihnen wur­de Ste­gau­rach 2022 mit dem Baye­ri­schen Bio­di­ver­si­täts­preis aus­ge­zeich­net.“ Das Enga­ge­ment Frickes gin­ge aber noch weit dar­über hin­aus. Der Agen­da 21-Bei­rat set­ze sich auch für mehr Kli­ma- und Umwelt­schutz sowie Nach­hal­tig­keit ein, wobei er auch über die Gren­zen Ste­gaurachs hin­aus­den­ke, etwa bei sei­nem Ein­satz für Ste­gau­rach als Fair Trade Town.