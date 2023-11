Zum Geden­ken an die schreck­li­chen Gescheh­nis­se der Reichs­po­grom­nacht am 9. Novem­ber 1938 gegen die jüdi­schen Bürger*innen Forch­heims fand am heu­ti­gen Don­ners­tag in aller Stil­le eine Kranz­nie­der­le­gung am Gedenk­stein der ehe­ma­li­gen Syn­ago­ge in der Wies­ent­stra­ße in Forch­heim statt. Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein, Bür­ger­mei­ster Udo Schön­fel­der und Bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel gedach­ten zusam­men der Opfer des Nationalsozialismus.