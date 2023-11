Pres­se­mit­tei­lung der CSU Oberfranken:

Das baye­ri­sche Kabi­nett ist neu auf­ge­stellt. Die lang­jäh­ri­ge Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml wird dem Kabi­nett nicht mehr ange­hö­ren. Ihr haben wir in den letz­ten Jah­ren in Ober­fran­ken viel zu ver­dan­ken. Der für den länd­li­chen Raum so wich­ti­ge Gesund­heits­be­reich wur­de durch sie nach­hal­tig auf­ge­wer­tet und die Kli­ni­ken in der Flä­che durch gro­ße Inve­sti­tio­nen gestärkt.

Jetzt beginnt eine neue Ära: Der Staats­se­kre­tär im Finanz– und Hei­mat­mi­ni­ste­ri­um heißt Mar­tin Schöf­fel und kommt aus Ober­fran­ken. Als Finanz­staats­se­kre­tär wird er fak­tisch für ganz Bay­ern der „Hei­mat­mi­ni­ster“ im Finanz­mi­ni­ste­ri­um sein. Eine sehr gute Nach­richt für den länd­li­chen Raum ins­ge­samt und beson­ders für Oberfranken.

Nach­dem der Forch­hei­mer Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Micha­el Hof­mann künf­tig Par­la­men­ta­ri­scher Geschäfts­füh­rer der mäch­ti­gen CSU-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag sein wird und damit dort eine Schlüs­sel­po­si­ti­on ein­nimmt, hat Ober­fran­ken mit Mar­tin Schöf­fel künf­tig auch eine Schlüs­sel­funk­ti­on in der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung inne.

Für Ober­fran­ken also gute Per­spek­ti­ven für die näch­sten Jahre.