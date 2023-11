War­um es der Erde gut­tut, wenn wir Rind­fleisch essen

Die Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz räumt mit einem Vor­ur­teil auf: die Kuh ist kein Kli­ma­kil­ler. Gemein­sam mit dem Refe­ren­ten Ulrich Mück, Agrar­in­ge­nieur und Fach­au­tor wird am Stamm­tisch beleuch­tet, ob Rin­der wirk­lich kli­ma­schäd­lich oder uner­setz­bar für nach­hal­ti­gen Land­bau und Ernäh­rung sind.

Wie­der­käu­er gel­ten häu­fig als Kli­ma­kil­ler. Dabei sind vie­le land­wirt­schaft­li­che Flä­chen nur von Rin­dern zu ver­wer­ten. Sie sind ein nicht aus­tausch­ba­res Ele­ment des öko­lo­gi­schen Land­baus und einer nach­hal­ti­gen Landbewirtschaftung.

„Wir haben in der Frän­ki­schen Schweiz ein unglaub­lich gutes Ange­bot an hoch­wer­ti­gen Rind­fleisch. Es ist wich­tig, dass Ver­brau­cher dar­über auf­ge­klärt wer­den, wie wert­voll Rin­der und der bedach­te Fleisch­kon­sum für unse­re Umwelt sind“, so das Projektmanagement.

Die Ein­la­dung rich­tet sich an alle inter­es­sier­te (Bio-)Betriebe und Ver­brau­cher. Im Anschluss besteht die Mög­lich­keit sich mit dem Refe­ren­ten und Land­wir­ten aus­zu­tau­schen. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Für Geträn­ke ist gesorgt.

Ter­min: Mon­tag, 27. Novem­ber 2023 ab 19:30 Uhr

Ver­an­stal­tungs­saal im Hasen­berg­zen­trum, Feu­er­stein­str. 11a, 91320 Ebermannstadt

Anmel­dung erfor­der­lich: Anmel­dun­gen bis 20.11.2023. Per E‑Mail an info@​oeko-​fraenkische.​de oder tele­fo­nisch unter 0171 4986182 bzw. 0160 93282113.