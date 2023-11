Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth lädt gemein­sam mit dem Staats­in­sti­tut für die Aus­bil­dung von För­der­leh­rern am Don­ners­tag, 16. Novem­ber 2023, von 16 bis 18 Uhr, zu einem Work­shop „Action Pain­ting“ für Kin­der und Jugend­li­che ein. Er fin­det in der Krea­tiv­werk­statt des RW21 statt. Dabei kön­nen Kin­der und Jugend­li­che mit ange­hen­den För­der­lehr­kräf­ten so rich­tig krea­tiv sein und die abstrak­te Kunst­rich­tung „Akti­ons­ma­le­rei“ aus­pro­bie­ren. Die­se Art der Male­rei erlaubt den größt­mög­li­chen künst­le­ri­schen Frei­raum und ist des­halb für jede Alters­klas­se umsetz­bar. Die Kin­der und Jugend­li­chen kön­nen sich krea­tiv aus­to­ben, denn der Mal­pro­zess und viel Spaß ste­hen im Vor­der­grund. Bit­te Schu­he und Klei­dung mit­brin­gen, die dreckig wer­den darf. Es wird mit Acryl­far­ben gemalt, die in der Regel abwasch­bar ist. Anmel­dun­gen sind bis Diens­tag, 14. Novem­ber 2023, unter stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de oder unter Tele­fon 0921 50 70 38–30 möglich.

