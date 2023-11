In der Black Box des RW21 fin­det am Frei­tag, 10. Novem­ber 2023, um 15 Uhr, eine wei­te­re Aus­ga­be des Bil­der­buch­ki­nos der Stadt­bi­blio­thek für Kin­der ab vier Jah­ren statt. „Ist ja nur eins!?“ von Trayea Cor­deroy wird gezeigt. Der Ein­tritt ist frei. Zum Inhalt: In Sun­ny­ville ist es sau­ber, schön und ordent­lich. Jedes Tier ist will­kom­men und alle füh­len sich wohl. Bis Rhi­no ein Bon­bon­pa­pier auf den Boden wirft! „Macht doch nix!?“, denkt er sich. „Ist ja nur eins.“ Aber was pas­siert, wenn jeder so denkt? Für alle klei­nen und gro­ßen Team­play­er und die, die es wer­den wollen.