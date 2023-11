Zum 25. Mal fin­det heu­er die Pretz­fel­der Weih­nacht an und in der St. Kili­an Kir­che in Pretz­feld statt. Auf­grund der Nut­zung des Pfarr­hei­mes durch den Kin­der­hort, kann nur ein klei­ner Weih­nachts­markt stattfinden.

Am Sams­tag, 09.12.2023 fin­det um 16.30 Uhr das Advents­kon­zert des Musik­ver­eins Pretz­feld in der Pfarr­kir­che St. Kili­an statt. Nach dem Kon­zert Ver­kauf von Glüh­wein und Bratwürsten.

Am Sonn­tag, 10.12. öff­net der Markt von 13.00 bis 18.00 Uhr sei­ne Pforten.

In der anspre­chen­den Atmo­sphä­re – an der Pfarr­kir­che St. Kili­an – bie­ten wir fol­gen­des Programm:

13.00 Uhr Beginn

14.00 Uhr Weih­nachts­lie­der der Schul­kin­der und Blä­ser­klas­sen der Wal­ter-Schott­ky-Grund­schu­le Pretz­feld in der Pfarr­kir­che St. Kilian

Im Anschluss ver­teilt der Weih­nachts­en­gel in der Kir­che klei­ne Geschen­ke an die Kinder

Als Höhe­punkt des Weih­nachts­mark­tes fin­det um 15:30 Uhr ein „Sin­gen im Advent“ mit der Sing­ge­mein­schaft Pretz­feld e.V. und den „Pretz­fel­der Frösch­la“, unter der Lei­tung von Chor­di­rek­tor Udo Rein­hart, in der Pfarr­kir­che St. Kili­an statt.

Kein Ein­tritt – Spen­den sind erlaubt.

In unse­ren weih­nacht­lich geschmück­ten Buden wird zum Ver­kauf angeboten:

Geschenk­ar­ti­kel, Deko­ar­ti­kel, Hand­ar­bei­ten und Kerzen

selbst­ge­näh­te Kinderkleidung

Glüh­wein, Feu­er­zan­gen­bow­le, hei­ße Scho­ko­la­de mit und ohne Schuss

Kaf­fee und Kuchen

Plätz­chen, Waf­feln, Muf­fins, Crê­pes, gebrann­te Man­deln und Honig

Brat­wür­ste, Gulasch­sup­pe und versch. Brotaufstriche

und noch eini­ges mehr …

Las­sen Sie sich mit unse­rem Weih­nachts­markt, dem Sin­gen, Musi­zie­ren und dem Advents­kon­zert in die vor­weih­nacht­li­che Zeit ein­stim­men und erle­ben Sie ein paar schö­ne Stun­den in Pretzfeld.

Ihr

Stef­fen Lip­fert, 1. Bürgermeister