Wild­Wuchs Thea­ter: „1984“ nach dem Roman von Geor­ge Orwell

In einer Welt, in der immer das wahr ist, was die Par­tei sagt, in einer Gesell­schaft, wo Über­wa­chung all­ge­gen­wär­tig und frei­es Den­ken ein Ver­bre­chen ist, kann nie­mand mehr genau sagen, was über­haupt real ist.

Win­s­ton Smith ist Mit­glied der „äuße­ren Par­tei“. Sein Job ist es, poli­ti­sche Geg­ner und unlieb­sa­me Ereig­nis­se aus dem kol­lek­ti­ven Gedächt­nis löschen, Neu­sprech zu „vapo­ri­sie­ren“. In ihm wächst jedoch die Wut auf die­ses System. Dar­um beginnt er, Tage­buch zu schrei­ben: als Selbst­ver­ge­wis­se­rung, als ein Doku­ment an die nach­fol­gen­den Gene­ra­tio­nen, als revo­lu­tio­nä­rer Akt. Als er sich kurz dar­auf in sei­ne Kol­le­gin Julia ver­liebt und sich mit ihr zusam­men in den Wider­stand gegen rät­sel­haf­ten „Big Brot­her“ begibt, scheint sich ein Sil­ber­streif am Hori­zont abzu­zeich­nen. Kann die­ser unglei­che Kampf mit Hil­fe von Win­s­tons Vor­ge­setz­tem, dem cha­ris­ma­ti­schen O’Brien, viel­leicht doch gewon­nen wer­den? Zu guter Letzt wird auch Win­s­ton wis­sen, dass „Zwei plus zwei fünf ist“, wenn die Par­tei es will.

Seit sei­ner Ent­ste­hung 1948 hat Orwells Roman nichts von sei­ner Strahl­kraft ein­ge­büßt. Vie­les dar­in wirkt gleich­zei­tig ver­traut und zutiefst ver­un­si­chernd. Sei­ne Bedeu­tung wird immer dann gut sicht­bar, wenn die offe­ne Gesell­schaft ins wan­ken gerät.