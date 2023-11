Die Hand­werks­mes­se 2023 fin­det im Gym­na­si­um Peg­nitz am 17. Novem­ber 2023 von 15:30 Uhr – 18:00 Uhr statt.

Egal, ob Schrei­ner, Dach­decker oder KfZ-Mecha­tro­ni­ker – das Hand­werk bie­tet eine Viel­falt an zukunfts­si­che­ren Aus­bil­dungs­be­ru­fen. Bei der Hand­werks­mes­se des Netz­werks SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Peg­nitz-Auer­bach am 17. Novem­ber 2023 im Gym­na­si­um Peg­nitz haben Schü­le­rin­nen und Schü­ler aller Schul­ar­ten die Mög­lich­keit die Viel­zahl an Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten ken­nen­zu­ler­nen und ihren mög­li­chen Traum­be­ruf zu ent­decken. Als Aus­stel­ler sind u.a. HD Bau (Hoch­bau­fach­ar­bei­ter) und Heim + Haus (Roll­la­den – und Son­nen­schutz­me­cha­tro­ni­ker) aus Auer­bach, Gott­fried Sei­fert GmbH (Anla­gen­me­cha­ni­ker für Sanitär‑, Hei­zungs- und Kli­ma­tech­nik) und Lenk GmbH (Dach­decker, Fla­sch­ner) aus Peg­nitz sowie regio­na­le Aus­stel­ler wie die Kamin­keh­re­rin­nung Ober­fran­ken (Kamin­keh­rer) und Motor-Nüt­zel-Ver­triebs-GmbH (Kfz-Mecha­tro­ni­ker) dabei.

Die Mes­se fin­det am Frei­tag von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr statt, damit Eltern ihre Kin­der beim Mes­se­be­such beglei­ten kön­nen. Damit der Mes­se­be­such zum Erfolg wird, emp­feh­len die Orga­ni­sa­to­ren sich schon vor dem Mes­se­be­such sich einen Über­blick über die Aus­stel­ler im Mes­se­por­tal hand​werks​mes​se​.org zu ver­schaf­fen und sich ihre Fra­gen notie­ren. Ger­ne kön­nen auch bei der Mes­se Prak­ti­ka ver­ein­bart werden.