Wegen Stra­ßen­bau­ar­bei­ten ist seit Mon­tag, 06.11.2023, die Staats­stra­ße St 2685 zwi­schen Göß­wein­stein und Pot­ten­stein gesperrt.

Seit Mon­tag, 06.11.2023, beginnt die Maß­nah­me mit dem 1. Bau­ab­schnitt zwi­schen Abzwei­gung Kir­chen­bir­kig und Abzwei­gung Hühnerloh.

Es wur­de bereits über die Maß­nah­me infor­miert, es erge­ben sich aber noch fol­gen­de Ände­run­gen: Der Umstieg von Linie 232 Mo-Fr an Schul­ta­gen um 6:30 Uhr von Sach­sen­dorf über Hüh­ner­loh nach Gh Bir­ken­hof nach Eber­mann­stadt Schul­zen­trum ändert sich, die­ser erfolgt an der Hal­te­stel­le Göß­wein­stein Frei­bad Rich­tung Gast­hof Zur Post auf Linie 234 Mo-Fr an Schul­ta­gen um 6:54 Uhr Rich­tung Eber­mann­stadt Schulzentrum.

Die Linie 389 Mo-Fr an Schul­ta­gen um 6:22 Uhr von Peg­nitz nach Eber­mann­stadt Schul­zen­trum wird nicht wie bereits mit­ge­teilt um 5 Min. frü­her gelegt, die­se ver­kehrt wie­der zu den regu­lä­ren Fahr­zei­ten, die Abfahrts­zeit für Peg­nitz Bahn­hof lau­tet 6:22 Uhr. Die Hal­te­stel­len Abzwei­gung Kir­chen­bir­kig, Sieg­manns­brunn, Abzwei­gung Hüh­ner­loh, Sach­sen­dorf Gh Bir­ken­hof, Abzwei­gung Bösen­bir­kig, Bösen­bir­kig Mit­te, Göß­wein­stein Am Büchen­stock, Frei­bad und Gast­hof Zur Post sowie Abzwei­gung Etz­dorf ent­fal­len. Für Fahr­gä­ste, wel­che ab Göß­wein­stein nach Mug­gen­dorf, Streit­berg oder Gas­sel­dorf möch­ten, besteht die Mög­lich­keit einen Ruf­bus zu den übli­chen Bedin­gun­gen zu bestellen.

Für die Bus­li­nie 389 gilt ab Mitt­woch, 08.11.2023 ein Bau­stel­len­fahr­plan, die­ser ist in den näch­sten Tagen abruf­bar unter https://​www​.vgn​.de/​n​e​t​z​f​a​h​r​p​l​a​e​n​e​/​l​i​n​ien.

Über die fol­gen­den Bau­ab­schnit­te wird zeit­nah informiert.