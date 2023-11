Am 21. Okto­ber 2023 fand der dies­jäh­ri­ge „Inter­na­tio­na­le Budo­kan Cup“ in Bochum statt. Ins­ge­samt star­te­ten 587 Ath­le­ten aus 6 Natio­nen. Tra­di­tio­nell nut­zen vie­le Ath­le­ten die­sen Cup als letz­te Vor­be­rei­tung auf die anste­hen­de Deut­sche Mei­ster­schaft. So zeig­te sich auch dies­mal ein Wett­kampf auf hohem Niveau. Für den Post SV Bam­berg, trat nach knapp 1,5 Jah­ren Wett­kampf­pau­se, Mal­colm Stenschke in der Kate­go­rie Kata U16 an.

Mal­colm wähl­te für die erste Run­de die Kata Sochin. Die­se konn­te er in einer kraft­vol­len Dar­bie­tung prä­sen­tie­ren und sei­nen Geg­ner, der die Kata Gojus­hi­ho sho aus­führ­te, klar mit 3:0 schla­gen. Die zwei­te Begeg­nung fand direkt im Anschluss statt. Dabei traf Mal­colm auf Adri­an Jahns­mül­ler, den Deut­schen Mei­ster von 2022. Mal­colm wähl­te die Kata Gang­aku, die er eben­falls stark prä­sen­tie­ren konn­te. Auf­grund eines insta­bi­len Stan­des bei dem ersten Yoko-Geri, muss­te er sich in die­ser Run­de mit 2:1 geschla­gen geben. Dadurch ver­lor er den Ein­zug ins Fina­le und muss­te sich in der Trost­run­de um den Platz 3 behaupten.

Mal­colm Stenschke über­zeug­te die Kampf­rich­ter. Mit einer sehr gut prä­sen­tier­ten Kan­ku Dai, ging er als ein­deu­ti­ger Sie­ger mit 3:0 her­vor und konn­te die Bron­ze­me­dail­le in Emp­fang nehmen.