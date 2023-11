In einem Semi­nar mit Son­ja Zöll­ner, das die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth am Mon­tag, 20. Novem­ber, von 17 bis 20.15 Uhr, anbie­tet, kön­nen Inter­es­sier­te reflek­tie­ren, wie sie ihre Arbeit heu­te und in Zukunft gestal­ten möch­ten. Mit Hil­fe von LEGO® Serious Play®! wer­den sich die Teil­neh­men­den ihrer Stär­ken, Fähig­kei­ten, Talen­te, Wün­sche und Zie­le bewusst. LEGO® Serious Play® ist ein mode­rier­ter Pro­zess, bei dem LEGO®-Steine als gemein­sa­me Spra­che ein­ge­setzt wer­den. Die dabei ent­ste­hen­den LEGO®-Modelle ermög­li­chen es Ideen begreif­bar zu machen und zu hin­ter­fra­gen. Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen sind bis Mon­tag, 13. Novem­ber, tele­fo­nisch unter 0921 50703840 oder online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de möglich.