Die erste Sai­son-Heim­nie­der­la­ge in der 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A muss­te der BBC Bay­reuth heu­te Nach­mit­tag mit 86:89 (41:52) gegen die Uni Bas­kets Mün­ster hinnehmen.

1.Viertel

Mit Moritz Ple­scher, Selim Fofa­na, Aaron Car­ver, Kri­sti­an Sjo­lund und Len­ny Liedt­ke star­te­te der BBC gegen die Mün­ste­ra­ner, die vor der Par­tie einen Sieg mehr als die Gast­ge­ber auf dem Kon­to hat­ten. Bay­reuth begann gleich mit zwei Drei­ern von Len­ny Liedt­ke und Kri­sti­an Sjo­lund, nach einem wei­te­ren Tref­fer aus der Distanz von Aaron Car­ver stand es 13:4 nach knapp vier Minu­ten. Die Gäste arbei­te­ten sich dann auf 15:16 her­an und Bay­reuth ver­lor den Faden. Adam Tou­ray brach­te mit zwei Frei­wurf­tref­fern Mün­ster erst­mals mit 17:16 in Füh­rung, Jonas Weit­zel erhöh­te auf 19:16. BBC-Head­coach Mla­den Dri­jen­cic reagier­te mit der ersten Aus­zeit. Die Gäste setz­ten ihren Lauf aber fort und führ­ten mit 24:16. Zur ersten Vier­tel­pau­se lagen die West­fa­len mit 26:19 vorne.

2.Viertel

Oli­ver Pahn­ke brach­te die Uni Bas­kets mit einem Drei­er erst­mals zwei­stel­lig (29:19) in Füh­rung. 35:21 stand es nach knapp zwölf Minu­ten, dann erhöh­ten die Gäste auf 37:21. Mün­ster schien all­mäh­lich davon­zu­lau­fen. Len­ny Liedt­ke ver­kürz­te mit einem Drei­er auf 24:37. Bay­reuth kam wie­der etwas her­an. Nach zwei Frei­wurf­tref­fern von Shane Gat­ling hieß es nur noch 28:38, 33:42 stand knapp drei Minu­ten vor der Halb­zeit auf dem Score­board. Mün­ster zog dann wie­der an, 50:35 hieß es gut ein­ein­halb Minu­ten vor dem Vier­tel­en­de. Ein Vier-Punk­te-Spiel von Shane Gat­ling sorg­te dafür, dass der Rück­stand wie­der ein­stel­lig wur­de (41:50), Mit 52:41 für Mün­ster ging es in die Halb­zeit­pau­se. Bay­reuth ließ in der recht zähen Par­tie zu vie­le ein­fa­che Wurf­chan­cen liegen.

3.Viertel

Mari­os Gio­tis brach­te Bay­reuth zu Beginn des drit­ten Vier­tels mit einem Drei­er auf 44:52 her­an, Kri­sti­an Sjo­lund ver­kürz­te wei­ter auf 46:52. Moritz Ple­scher aus der Distanz und Selim Fofa­na voll­ende­ten vor 2.041 Zuschau­ern den Bay­reu­ther 10:0‑Lauf (51:52). Dann wach­te Mün­ster auf und zogen wie­der auf 58:51 davon. Der BBC blieb aber in Schlag­di­stanz. 58:62 stand es nach 25 Minu­ten. Knapp zwei­ein­halb Minu­ten vor Vier­tel­en­de war Mün­ster wie­der zwei­stel­lig vor­ne (68:58). Bay­reuth fehl­te die Ener­gie. Nach 30 Minu­ten stand es 70:62 für die Gäste.

4.Viertel

Bay­reuth star­te­te auch ins Schluss­vier­tel mit einer klei­nen Serie (67:70). Mün­ster ließ sich aber nicht beir­ren, schlug zurück und führ­te wie­der deut­li­cher mit 75:67. Shane Gat­ling ver­kürz­te auf 73:78, dann ein Drei­er der Gäste zum 81:73. Erneut Shane Gat­ling ver­kürz­te drei­ein­halb Minu­ten vor Schluss auf 76:81. Die Füh­rung der Uni Bas­kets blieb aber zu Beginn der Cruncht­i­me halb­wegs kom­for­ta­bel (85:76). Der BBC kam dann auf 81:85 her­an. 108 Sekun­den vor Schluss nahm Mla­den Dri­jen­cic eine Aus­zeit. Shane Gat­ling lief jetzt heiß und ver­kürz­te zunächst auf 83:85 und dann nach einem wei­te­ren Mün­ste­ra­ner Korb mit eine Drei­er auf 86:87. Dann wur­de Jas­per Gün­ther beim Drei­er­ver­such gefoult. Er traf 38 Sekun­den vor dem Ende aber nur zwei der drei Frei­wür­fe – 89:86 für Mün­ster. Mar­co Rahn ver­warf schließ­lich den Drei­er zur Over­ti­me, die Gäste gewan­nen mit 89:86 und hol­ten damit den fünf­ten Sieg in Fol­ge. Der BBC hat jetzt nach sie­ben Spie­len drei Sie­ge und vier Nie­der­la­gen auf dem Konto.

Die Spie­ler der Partie

Tops­corer des BBC Bay­reuth war mit wei­tem Abstand Shane Gat­ling mit 28 Punk­ten vor Moritz Ple­scher mit elf Zäh­lern. Jeweils fünf Rebounds grif­fen Moritz Ple­scher, Mar­co Rahn und Aaron Car­ver ab. Bei den Uni Bas­kets Mün­ster traf Jas­per Gün­ther, der Bru­der von Per Gün­ther, mit 18 Punk­ten am besten. Cos­mo Grühn war mit zehn abge­grif­fe­nen Bäl­len bester Rebounder.

Sta­ti­stik

BBC Bay­reuth: Shane Gat­ling 28 Punkte/​1 Foul, Moritz Ple­scher 11/4, Selim Fofa­na 10/3, Mar­co Rahn 6/2, Kri­sti­an Sjo­lund 6/3, Esa Ahmad 6/1, Aaron Car­ver 3/5, Mari­os Gio­tis 7/2, Len­ny Liedt­ke 9/3;

Uni Bas­kets Mün­ster: Avi Too­mer 4 Punkte/​4Fouls, Car­los Car­ter 5/0, Jas­per Gün­ther 18/2, Ste­fan Weß 4/0, Hil­mar Petur­sson 5/1, Oli­ver Pahn­ke 5/0, Adam Tou­ray 13/3, Cos­mo Grühn 12/4, Nathan Scott 13/1, Jonas Weit­zel 10/3;