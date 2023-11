Eine deut­li­che Nie­der­la­ge setz­te es am ver­gan­gen Sams­tag zu Hau­se in der ersten Run­de des Bezirks­po­kals der Staf­fel­stei­ner Bas­ket­ball­her­ren gegen den SV Pett­stadt. 58:110 zeig­te die Anzei­ge­ta­fel nach Schluss­pfiff an.

Lei­der konn­ten die Haus­her­ren erneut ihre Basics nicht abru­fen bzw. aufs Par­kett brin­gen. Hin­zu­kam eine aber­mals schlech­te Fast­break- Ver­tei­di­gung was die Gäste eins um ande­re Mal für ein­fa­che Punk­te nut­zen. Pett­statt selbst stand kom­pakt in der Ver­tei­di­gung was es den Roten sehr schwer mach­te Abschlüs­se am Korb zu fin­den. Die Gäste waren somit in allen Belan­gen über­le­gen, wes­halb der Sieg ver­dient war.

TSV Staf­fel­stein: Lla­pi, Dorsch, Glahn, Ras­ko­vic, Scho­ger, Justi­ce, Süp­pel F., Pilin, Süp­pel B., Erhard, Schuberth

Jonas Boy­sen