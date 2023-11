Kon­rad Kör­ner für die Euro­pa­li­ste nominiert

Der Bezirks­ver­band der CSU-Mit­tel­fran­ken geht mit Dr. Kon­rad Kör­ner in das Ren­nen um einen aus­sichts­rei­chen Platz auf der Euro­pa­li­ste der CSU. So ent­schied der in Lein­burg tagen­de Bezirks­vor­stand unter Lei­tung des Vor­sit­zen­den, Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herrmann.

Rechts­an­walt Dr. Kon­rad Kör­ner mit einem Ver­tie­fungs­stu­di­um zum The­ma „Staat und Ver­wal­tung in Euro­pa“ kommt aus Her­zo­gen­au­rach, wo er als Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der dem Stadt­rat ange­hört. Zudem ist er Mit­glied des Kreis­ta­ges in Erlangen/​Höchstadt.

Kör­ner ist Bezirks­vor­sit­zen­der der Jun­gen Uni­on Mit­tel­fran­ken und Mit­glied des Par­tei­vor­stan­des der CSU. Er wol­le zu einer „Ent­kom­pli­zie­rung“ Euro­pas bei­tra­gen und ver­wies bei sei­ner Bewer­bungs­re­de auf die Vor­zü­ge eines geein­ten Euro­pas. Man dür­fe „nicht immer nur die Pro­ble­me sehen und auf­zei­gen“, son­dern müs­se auch das Posi­ti­ve her­aus­stel­len und ver­deut­li­chen, was die CSU bes­ser machen wolle.

Nach dem ange­kün­dig­ten Rück­zug von Mar­le­ne Mor­tler aus der Euro­pa­po­li­tik, wobei sie selbst­ver­ständ­lich bis zum Ende der Wahl­pe­ri­ode ihre Auf­ga­ben als Abge­ord­ne­te inten­siv wahr­neh­men wer­de, muss­te der CSU-Bezirks­ver­band die­se Per­so­nal­ent­schei­dung tref­fen. Mit dem Dank an Mar­le­ne Mor­tler nann­te Bezirks­vor­sit­zen­der Joa­chim Herr­mann die regio­na­le Prä­senz auch für die Euro­pa­po­li­tik als beson­ders wich­tig. Die Lan­des­li­ste der CSU zur Euro­pa­wahl wird am 25. Novem­ber in Nürn­berg aufgestellt.

CSU-Mit­tel­fran­ken mit neu­er Geschäftsführung

CSU-Bezirks­vor­sit­zen­der Joa­chim Herr­mann stellt mit Bea­te Nij­kamp auch die neue Bezirks­ge­schäfts­füh­re­rin offi­zi­ell vor. Sie kommt aus der Kom­mu­nal­ver­wal­tung, gilt als poli­tisch ver­siert und hat viel­fäl­ti­ge Erfah­rung in der Par­tei­ar­beit und der Wahl­kampf­füh­rung. Gleich­zei­tig dank­te Herr­mann dem bis­he­ri­gen Geschäfts­füh­rer Wer­ner Stieg­litz „für sei­ne uner­müd­li­che und zuver­läs­si­ge Arbeit“. Bekannt­lich wur­de Stieg­litz als Abge­ord­ne­ter aus dem Stimm­kreis Neu­stadt a.d. Aisch – Bad Wind­heim / Fürth-Land in den Baye­ri­schen Land­tag gewählt.

Im Rah­men sei­nes poli­ti­schen Berichts ging Joa­chim Herr­mann auch auf die Land­tags- und Bezirks­tags­wah­len ein. Inzwi­schen sei Dr. Mar­kus Söder „mit einem deut­li­chen Zei­chen der Geschlos­sen­heit“ wie­der als Mini­ster­prä­si­dent gewählt wor­den. Wäh­rend er bei der Poli­tik der Ampel in Ber­lin „wenig Hoff­nung auf Bes­se­rung“ habe, pro­gno­sti­zier­te der Innen­mi­ni­ster für Bay­ern die rasche Bil­dung einer hand­lungs­fä­hi­gen Regierung.

Mit Blick auf den Bezirks­tag nann­te Herr­mann es als groß­ar­ti­gen Erfolg, dass mit Peter Dani­el For­ster das Amt des Prä­si­den­ten zurück­ge­won­nen wer­den konn­te. Er dank­te allen Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten, die sich für die Listen zur Ver­fü­gung stell­ten „und alle flei­ßig unter­wegs waren“. Sein Dank galt auch der Par­tei­ba­sis für den „aus­ge­spro­chen enga­gier­ten Wahl­kampf in jeder Stadt und jeder Gemeinde“.