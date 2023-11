Der Forch­hei­mer Advents­ka­len­der ist geleb­te Tra­di­ti­on, die seit 1996 die Besu­cher des Forch­hei­mer Weih­nachts­mark­tes begeistert.

In die­sem Jahr fin­det er wie­der an der Fas­sa­de der Kai­ser­pfalz statt, die sich jeden Abend von 17.15 bis 21.00 Uhr in einen über­di­men­sio­na­len digi­ta­len Advents­ka­len­der verwandelt.

Wer sei­nen Besuch des Weih­nachts­mark­tes im Vor­feld pla­nen möch­te, für den hat die Tou­rist­Infor­ma­ti­on eine aktu­el­le Weih­nachts­bro­schü­re zusam­men­ge­stellt. Hier gibt es unter ande­rem Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm auf der Büh­ne in der Satt­ler­tor­stra­ße, zu den betei­lig­ten Musik­grup­pen und zu Öffnungszeiten.

Die aktu­el­le Weih­nachts­bro­schü­re ist ab 13. Novem­ber in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Kai­ser­pfalz erhält­lich und auch unter www​.forch​heim​-erle​ben​.de abrufbar.