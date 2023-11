Eine magi­sche, musi­ka­li­sche Rei­se zum eige­nen Ich

Die Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein prä­sen­tiert am 11.November mit „Ein wun­der­sa­mer Aus­flug“ eine musi­ka­li­sche Rei­se mit Udo Langer.

Ein erfolg­rei­cher Geschäfts­mann spürt eines Mor­gens, dass er kurz vor dem inner­li­chen Aus steht und beschließt, alles hin­ter sich zu las­sen, inklu­si­ve sei­nes gelieb­ten Han­dys. Er läuft ein­fach los und begeg­net auf sei­ner Wan­de­rung wun­der­sa­men Gestal­ten: einem Traum­fän­ger, einer Wol­ken­fee, einem Nar­ren und wei­te­ren mär­chen­haf­ten Figu­ren. Am Schluss fin­det er die Erfül­lung und einen neu­en Weg für sein Leben.

Nach­dem „Klang­fe­der“ 2004 erfolg­reich „Ein wun­der­sa­mer Aus­flug“ mit Sky du Mont als Erzäh­ler auf CD ver­öf­fent­licht hat, kommt jetzt erst­mals LIVE die Geschich­te als mul­ti­me­dia­les Spek­ta­kel auf die Büh­ne. Ein Live-Hör­spiel inklu­si­ve Geräu­sche­ma­cher, ein unplug­ged Kon­zert und dazu fil­mi­sche Impres­sio­nen, die den Zuschau­er ganz beson­ders auf die Rei­se mit­neh­men und ein­tau­chen lassen.

Una Lan­ger, Andi Herold, Mar­co Hof­mann und Udo Lan­ger ent­füh­ren in eine Geschich­te, die per­fekt in unse­re Zeit zu einer wach­sen­den Ellen­bo­gen­ge­sell­schaft passt und zei­gen einen wun­der­ba­ren Pfad, den­noch glück­lich zu werden.

Klang­fe­der, als mehr­fa­che Gewin­ner des Deut­schen Rock-Pop-Prei­ses, u.a. 2016 und 2022 für das beste deutsch­spra­chi­ge Album des Jah­res, bewei­sen mit der neu­en Pro­duk­ti­on erneut, dass sie mär­chen­haft, gefühl­voll und auf außer­ge­wöhn­li­che Wei­se hel­fen kön­nen, dem Zuschau­er neue Wege auf­zu­zei­gen – und das auch noch rezeptfrei.

Nach der erfolg­rei­chen „Die Rei­se ins Grün­berg­land“ jetzt also „Ein wun­der­sa­mer Aus­flug“. Die Besu­cher dür­fen gespannt sein, was, der Abend in ihnen bewegt.

11. Novem­ber, 19.30 Uhr in der Alten Dar­re in Bad Staf­fel­stein, Ein­lass ab 19 Uhr. Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf und an der Abendkasse.