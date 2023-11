Am Don­ners­tag, den 16.11.2023 zeigt Forch­heim for Future um 19.00 Uhr im Stadt­teil­treff Katha­ri­nen­spi­tal (Bam­ber­ger Str. 3–5) kosten­los den Film: „Weni­ger ist mehr – Die Gren­zen des Wachs­tums und das bes­se­re Leben“.

Kein Wohl­stand ohne Wachs­tum – so lau­tet bis­her das Cre­do von Wirt­schaft und Poli­tik. Wer an dem Wachs­tums­dog­ma zwei­felt, wird als rea­li­täts­fremd belä­chelt. Doch Wirt­schafts­kri­se und Kli­ma­wan­del haben die­sen Glau­ben erschüt­tert. Immer mehr Men­schen sind der Über­zeu­gung, dass gren­zen­lo­ses Wachs­tum in einer Welt begrenz­ter Res­sour­cen nicht mög­lich ist. Trotz Stei­ge­rung des Brut­to­in­lands­pro­duk­tes ist die per­sön­li­che Lebens­zu­frie­den­heit in den Indu­strie­län­dern seit den sieb­zi­ger Jah­ren nicht mehr gewach­sen. Der Film führt uns quer durch Euro­pa zu Men­schen, Initia­ti­ven und Unter­neh­men, die erkannt haben, dass Wirt­schafts­wachs­tum nicht das Maß aller Din­ge sein kann. Eine Bewe­gung ist ent­stan­den, die nach Alter­na­ti­ven sucht. Unter­neh­mer, Poli­ti­ker, Wis­sen­schaft­ler und Akti­vi­sten arbei­ten am Auf­bau einer „Post­wachs­tums­ge­sell­schaft“, in der ein bes­se­res Leben für Mensch und Umwelt auf lan­ge Sicht mög­lich sein soll. Auf ihrer Rei­se stellt die Autorin fest, dass die Suche nach einem nach­hal­ti­gen Lebens­stil nicht unbe­dingt Ver­zicht bedeu­ten muss. In vie­len Fäl­len ist es sogar ein Gewinn an Lebensqualität.