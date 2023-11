Wie­so kommt es in Bay­reuth zur ersten kom­mu­na­len Kli­ma­kla­ge Deutschlands?

Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zu Hin­ter­grün­den und Inhalt der Kla­ge des Kli­ma­ent­scheid Bayreuth

Ter­min: Info­ver­an­stal­tung Klimaentscheid

Datum/​Zeit: 9.11.2023 – 18 Uhr

Ort: Tran­si­ti­onhaus, Schul­str. 7, Bayreuth

Die Initia­ti­ve Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth sorgt für die erste kom­mu­na­le Kli­ma­kla­ge Deutsch­lands. Hin­ter­grund war ein Bür­ger­be­geh­ren mit der For­de­rung an die Stadt, kon­kre­te Maß­nah­men zum Errei­chen von Kli­ma­neu­tra­li­tät bis 2030 aus­zu­ar­bei­ten und umzusetzen.

Nach erfolg­rei­cher Unter­schrif­ten­samm­lung wur­de das Bür­ger­be­geh­ren 2022 ein­ge­reicht. Der Stadt­rat hat jedoch mehr­heit­lich dafür gestimmt, dass das Bür­ger­be­geh­ren mate­ri­ell unzu­läs­sig sei. Der Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth, ver­tre­ten durch die Rechts­an­wäl­tin Vero­ni­ka Thal­ham­mer zwei­fel­te die­se Ent­schei­dung an und reich­te im Som­mer 2022 Kla­ge ein.

Nun – fast 1,5 Jah­re spä­ter – steht die Ver­hand­lung am Ver­wal­tungs­ge­richt Bay­reuth am 14. Dezem­ber 2023 an. Ein Gerichts­ur­teil über ein Bür­ger­be­geh­ren zum Kli­ma­schutz ist ein Novum und des­halb über Bay­reuth hin­aus von Bedeutung.

Im Vor­feld der Gerichts­ver­hand­lung lädt der Kli­ma­ent­scheid alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Poli­tik, Initia­ti­ven und die Pres­se zu einer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung ein. „Wir wer­den die Hin­ter­grün­de und Inhal­te der Kla­ge vor­stel­len und erläu­tern, wie es mit dem Bür­ge­be­geh­ren wei­ter­ge­hen kann“, erklärt Helen Röder vom Kli­ma­ent­scheid. Die Anwäl­tin Vero­ni­ka Thal­ham­mer wird erläu­tern, wor­um es in der Kla­ge recht­lich geht.

Beginn der Ver­an­stal­tung ist um 18 Uhr im Tran­si­ti­onhaus, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.