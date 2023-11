Kosten­lo­se Pati­en­ten­in­fo­ver­an­stal­tung im Rah­men der Herz­wo­che am 9. Novem­ber 2023 / Infor­ma­tio­nen zur Prä­ven­ti­on eines plötz­li­chen Herztods

„Es ist mir ein gro­ßes Anlie­gen, dass auch die­ses Jahr im Rah­men der Herz­wo­che die kosten­lo­se Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung „Plötz­li­cher Herz­tod“ statt­fin­det. Auf Grund mei­ner frü­he­ren prak­ti­schen beruf­li­chen Erfah­rung in der Kar­dio­lo­gie, emp­fin­de ich es als sehr wich­tig, Bür­ger hin­sicht­lich die­ser The­ma­tik zu sen­si­bi­li­sie­ren“, so Bar­ba­ra Weid, Kli­nik­di­rek­to­rin des REGIO­MED Kli­ni­kums Lich­ten­fels. Die Kar­dio­lo­gie des REGIO­MED Kli­ni­kums Lich­ten­fels und der Land­kreis Lich­ten­fels laden Sie hier­für am Don­ners­tag, 9. Novem­ber von 17 bis 19 Uhr in die Stadt­hal­le Lich­ten­fels ein.

Herr Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner ergänz­te: „Es freut mich, dass wir auch die­ses Jahr gemein­sam über das wich­ti­ge The­ma des Herz­still­stan­des auf­klä­ren dür­fen und ein direk­ter Aus­tausch mit unse­ren Fach­ärz­ten und vie­len wei­te­ren Akteu­ren des Land­krei­ses statt­fin­den kann.“ Ab 17 Uhr begrü­ßen Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner, der Drit­te Bür­ger­mei­ster der Stadt Lich­ten­fels Mathi­as Söll­ner, Kli­nik­di­rek­to­rin Bar­ba­ra Weid und Chef­arzt Roy Hof­mann (Fach­arzt für Inne­re Medi­zin und Kar­dio­lo­gie) die Inter­es­sen­ten. Es fol­gen span­nen­de Vor­trä­ge und eine anschlie­ßen­de Fragerunde:

Was ist ein Herzstillstand/​plötzlicher Herz­tod? (Chef­arzt Roy Hoffmann)

Wich­tig­ste Ursa­che: Koro­na­re Herzkrankheit/​Herzinfarkt (Ober­arzt Dr. Mar­co Schmidt)

Kann man mit der Echo­kar­dio­gra­phie die Gefahr eines Herz­still­stands erken­nen? (Ober­arzt Sofia­ne Hmani)

Schutz vor dem Herz­still­stand: Defi­bril­la­tor (Ober­arzt Micha­el Manolopoulos)

Was ist eine Defi­bril­la­tor-Weste? Wann kommt sie zum Ein­satz? (Lei­ten­der Ober­arzt Issa­med­di­ne Ajmi)

Wäh­rend des Rah­men­pro­gramms ist eben­falls der Besuch von Info­stän­den mög­lich. Ver­tre­ten sind unter ande­rem die Deut­sche Herz­stif­tung e.V., das Baye­ri­sche Rote Kreuz – Kreis­ver­band Lich­ten­fels, das Gesund­heits­amt und die Gesund­heits­re­gi­onplus des Land­krei­ses Lich­ten­fels. Zudem kann bei­spiels­wei­se ein Ret­tungs­wa­gen des BRK Lich­ten­fels besich­tigt oder Erste-Hil­fe-Auf­fri­schun­gen wahr­ge­nom­men werden.