Ab Mon­tag, 6. Novem­ber, sind an der Bau­stel­le zum Neu­bau der Franz-Fischer-Brücke in Bug wei­te­re Tau­cher­ar­bei­ten im Bereich der Kon­struk­ti­on des Durch­fahrts­kor­ri­dors auf der Reg­nitz erfor­der­lich. Die­se dau­ern vor­aus­sicht­lich bis spä­te­stens 24. Novem­ber 2023. In die­sem Zusam­men­hang kann der Durch­fahrts­kor­ri­dor von den Gewäs­ser­nut­ze­rin­nen und Gewäs­ser­nut­zern nicht mehr befah­ren wer­den. Neben den Tau­cher­ar­bei­ten muss ein Schwimm­pon­ton als Arbeits­platt­form in der Durch­fahrt ein­ge­bracht werden.

Ein siche­res Durch­que­ren unter der Franz-Fischer-Brücke kann den­noch gewähr­lei­stet wer­den: Die Ersatz-Durch­fahrt wird zwi­schen der Stahl­kon­struk­ti­on („Kor­ri­dor“) und der in die Reg­nitz geschüt­te­te Land­zun­ge ermög­licht. Die Beschil­de­rung an der Reg­nitz wird ent­spre­chend angepasst.