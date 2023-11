Bund Natur­schutz Bai­er­s­dorf: Vor­trag „Kei­ne Angst vor Bäumen“

Frau Ales­san­dra van Uffelt hält im Rah­men der Aus­stel­lung des Bund Natur­schutz „Wir Bäu­me sind eure besten Freun­de“ am Don­ners­tag, 9. Novem­ber 2023 um 18 Uhr im städ­ti­schen Rat­haus (Sit­zungs­saal, I. Stock) einen, ihre Bedürf­nis­se und ihren Nut­zen. Auch gibt sie Tipps zum The­ma „Wel­cher Baum eig­net sich für mei­nen Gar­ten und wie pfle­ge ich ihn“. In der anschlie­ßen­den Dis­kus­si­on kön­nen Sie Ihre Fra­gen stel­len, die Frau van Uffelt ger­ne und sach­kom­pe­tent beant­wor­ten wird.

Frau Ales­san­dra van Uffelt ist Gärt­ne­rin und mach­te 2014 ihren Mei­ster mit dem Schwer­punkt „Baum­schu­le“. Sie kon­trol­liert sowohl im öffent­li­chen als auch im pri­va­ten Bereich Bäu­me und wid­met sich beruf­lich der Pfle­ge von Gär­ten und öffent­li­chen Grün­an­la­gen. Dabei ist sie auch bera­tend tätig. Der Ein­tritt ist frei.

Aus­stel­lung „Wir Bäu­me sind eure besten Freunde“

Bis Frei­tag, 24.11.2023 ist die Aus­stel­lung „Wir Bäu­me sind eure besten Freun­de“ im Rat­haus Bai­er­s­dorf (Waag­gas­se 2) wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten des Rat­hau­ses (Mo bis Fr 8–12 Uhr, Do 14–18 Uhr) und nach Ver­ein­ba­rung zu sehen.

Die Aus­stel­lung stellt die Bedeu­tung von Bäu­men in Städ­ten und Gemein­den in all ihren Facet­ten anschau­lich dar. Denn Bäu­me haben einen posi­ti­ven Effekt auf unse­re Lebens­qua­li­tät und sind dar­über hin­aus die größ­ten Kli­ma­schüt­zer in der Stadt und wah­re öko­lo­gi­sche Multitalente.

Foto­streif­zug – Schatz­su­che Baum

Es gibt wie­der einen Foto­streif­zug – Schatz­su­che Baum. Ein­sen­de­schluss ist im Juli 2024. Alle Infos unter: https://​erlan​gen​.bund​-natur​schutz​.de/​o​r​t​s​g​r​u​p​p​e​n​/​b​a​i​e​r​s​d​o​r​f​/​f​o​t​o​s​t​r​e​i​f​z​u​g​-​s​c​h​a​t​z​s​u​c​h​e​-​b​aum