Bun­des­li­ga-Team auf Final-Kurs, BTS II über­rascht in der Regionalliga

Fünf Sie­ge bei nur zwei Nie­der­la­gen – bes­ser hät­ten die Bay­reu­ther Bogen­schüt­zen kaum in die neue Bun­des­li­ga-Sai­son star­ten kön­nen. Die Bun­des­li­ga ist in die Grup­pen Nord und Süd auf­ge­teilt. In bei­den Grup­pen ermit­teln jeweils acht Teams an vier Wett­kampf­ta­gen die Teil­neh­mer am Fina­le um die Deut­sche Mann­schafts­mei­ster­schaft. Das wird seit 2016 in Wies­ba­den aus­ge­schos­sen. In der Vor­run­de tre­ten die Mann­schaf­ten an jedem Wett­kampf­tag jeweils in sie­ben Duel­len (ein­mal jeder gegen jeden) gegen­ein­an­der an. Die ersten vier jeder Grup­pe qua­li­fi­zie­ren sich für Wiesbaden.

In der Süd­grup­pe tra­fen sich die Mann­schaf­ten am ersten Wett­kampf­tag bei Titel­ver­tei­di­ger Ebers­berg. Im Auf­takt-Match hieß der Geg­ner der Bay­reu­ther Vil­lin­gen-Schwen­nin­gen. Die Schwarz­wäl­der waren in der Vor­sai­son über­ra­schend ins Fina­le der besten acht Teams ein­ge­zo­gen, und sie zeig­ten sich erneut in guter Form. 2:6, so lau­te­te das Ergeb­nis aus Bay­reu­ther Sicht, was Bay­reuths Kapi­tän Mark Ficht­ner so kom­men­tier­te: „Unser Start war etwas hol­pe­ri­ger, als ich es mir gewünscht hat­te.“ Neben den Stamm­schüt­zen Jakob Hetz und Mario Schirr­mei­ster hat­te er zu Beginn den Neu­zu­gang Simon Kauf­mann auf­ge­bo­ten, der vom Schwei­zer Club BV Bern kommt.

In der glei­chen For­ma­ti­on ging es gegen Ebers­berg. Die­ses­mal hat­ten die Bay­reu­ther das bes­se­re Ende für sich. Sie gewan­nen das Duell mit 6:4. „Qua­li­ta­tiv kaum zu über­bie­ten“, so Ficht­ner, war dann das drit­te Match gegen Tacher­ting. Zunächst hat­te Ficht­ner Fran­zis­ka Lang­ham­mer für Mario Schirr­mei­ster ein­ge­wech­selt. Die aus Unter­fran­ken stam­men­de Schüt­zin war in die­sem Som­mer Schwei­zer Mei­ste­rin gewor­den. Mit ihr wur­den die Ergeb­nis­se zwar noch bes­ser, den­noch gewann Tacher­ting schein­bar klar mit 6:2. Erst der Blick auf die ein­zel­nen Sät­ze zeig­te, wie eng es zuging: Die ersten drei Sät­ze gin­gen 57:57, 58:57, 60:55 aus. Den fina­len Punkt hol­te sich Tacher­ting dann durch die sel­ten erziel­te Maxi­mal­ring­zahl bei­der Teams von 60:60. Die Bay­reu­ther lie­ßen sich davon aller­dings nicht beein­drucken, stei­ger­ten sich in der Fol­ge noch ein­mal, und „ab dem Zeit­punkt war dann alles so, wie es sein soll­te“, sag­te Ficht­ner. Heißt: Alle vier noch Matches wur­den gewon­nen. Gegen Welz­heim 6:4, gegen PSV Mün­chen 6:2, gegen Schöm­ber 6:2, gegen Frei­burg 6:4.

Dass Tacher­ting die Tabel­le nach dem ersten Tag anführt, ist kei­ne Über­ra­schung. Die Mann­schaft um Team-Welt­mei­ste­rin Katha­ri­na Bau­er hat­te mit 58,1 Rin­gen den höch­sten Durch­schnitt aller Erst­li­gi­sten und schoss gleich sechs Mal die per­fek­ten 60 Rin­ge. Das Team ver­lor nur gegen Welz­heim mit 4:6. Mit 12:2‑Punkten füh­ren bei­de Mann­schaf­ten die Süd-Tabel­le an. Auf den Plät­zen Drei und Vier fol­gen punkt­gleich Vil­lin­gen-Schwen­nin­gen und TS Bay­reuth mit 10:4 Punk­ten und vier Punk­ten Vor­sprung gegen Ebers­berg auf Rang Fünf.

BTS II erobert Platz Zwei in der Regionalliga

Sogar noch bes­ser prä­sen­tier­te sich die Mann­schaft BTS II als Auf­stei­ger in die Regio­nal­li­ga (3. Liga). Fünf Sie­ge, ein Unent­schie­den und nur eine Nie­der­la­ge bedeu­ten für das Team um Mann­schafts­füh­rer Thor­sten Goetsch Platz Zwei mit 11:3 Punk­ten nach dem ersten Wett­kampf­tag. Die ein­zi­ge Nie­der­la­ge resul­tier­te gegen den Zweit-Liga-Abstei­ger BS Eggen­fel­den. Die Nie­der­bay­ern aus der Regi­on Pas­sau füh­ren die Tabel­le der­zeit mit blitz­saube­ren 14:0 Punk­ten an.

Goetsch schick­te zu Beginn Katha­ri­na Schmidt, Neil Ben­nemann und Ste­fan Han­rie­der an die Schieß­li­nie, spä­ter wech­sel­te er Chri­sti­na Albrecht für Schmidt ein, weil Albrecht, par­al­lel auf der Trai­nings­schei­be mit­schie­ßend, etwas sta­bi­ler gute Ergeb­nis­se erzielt hat­te. Die Maß­nah­me wirk­te, es folg­ten fünf sieg­rei­che Duel­le und ein heiß umkämpf­tes Unent­schie­den gegen Gast­ge­ber Neu­markt (5:5 nach 0:4‑Rückstand). Und auch Team BTS II „kann die 60“, wie Goetsch erfreut bilan­zier­te. Im Match gegen die FSG Land­au stand es zwi­schen­zeit­lich 2:2, ehe die Bay­reu­ther im fol­gen­den Satz alle ihre Pfei­le in die Zehn schos­sen und das Duell mit 6:2 gewan­nen. Am ersten Dezem­ber­wo­chen­en­de ist dann die BTS Gast­ge­ber der Regionalliga.

Jür­gen Nakott

Aktu­el­le Tabel­len sie­he https://​bun​des​li​ga​.dsb​.de/​?​p​a​g​e​_​i​d​=18