Aus­stel­lung „Far­ben­spiel“ von Anni Schmidt aus Möhrendorf

Noch bis Ende Dezem­ber befin­det sich die Aus­stel­lung „Far­ben­spiel“ von Anni Schmidt (Möh­ren­dorf) in den Flu­ren des Rat­hau­ses. Die Aus­stel­lung kann zu den frei zugäng­li­chen Öff­nungs­zei­ten des Rat­hau­ses besucht wer­den (Mo 8–12 Uhr und Do 14–18 Uhr) oder nach Terminvereinbarung

Wir bie­ten Künst­lern die Mög­lich­keit, ihre Bil­der an den Wän­den der Rat­haus­gän­ge in einem begrenz­ten Zeit­raum aus­zu­stel­len. Der Auf- und Abbau ist von den Künst­lern selbst zu orga­ni­sie­ren. Von Sei­ten der Stadt Bai­er­s­dorf wird kei­ne Haf­tung über­nom­men. Bei Inter­es­se wen­den Sie sich bit­te an die Stadt­ver­wal­tung Bai­er­s­dorf, Kul­tur und Öffent­lich­keits­ar­beit, Tel. 09133/779013 oder oeffentlichkeitsarbeit@​baiersdorf.​de.