14. bis 18. November

Weih­nacht­li­che und ande­re schö­ne Din­ge aus „Werk­stät­ten für Men­schen mit Beein­träch­ti­gung“ bie­tet die Lebens­hil­fe Erlan­gen bei ihrem Advents­ver­kauf in den Erlan­gen Arca­den an. Sie fin­den dort Advent­li­ches und Weih­nacht­li­ches, hoch­wer­ti­ge Spie­le und Bil­der­bü­cher aus Holz, hand­ge­fer­tig­te Stoff­kör­be für ver­schie­de­ne Zwecke, selbst gestrick­te Socken, Geschenk­an­hän­ger, ori­gi­nell gestal­te­te Weih­nachts­kar­ten, Ker­zen, Kera­mik und vie­les mehr. Auch ein Sor­ti­ment an Uni­ka­ten und Arti­keln der Eigen­mar­ke „Fisch mit Hut“ aus den Reg­nitz-Werk­stät­ten ist dabei.

Der Ver­kauf im Erd­ge­schoss der Arca­den geht von Diens­tag, 14., bis Frei­tag, 18. Novem­ber. Der Stand ist von 9.30 bis 19 Uhr geöff­net. Wer hier nicht fün­dig wird oder in der Woche kei­ne Zeit hat, dem sei der Lebens­hil­fe Laden in der Nürn­ber­ger Stra­ße 47 empfohlen.