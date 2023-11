Den Schöp­fer im Geschöp­fe ehren

Die Jäger­ver­ei­ni­gung Peg­nitz e.V. fei­er­te am ver­gan­ge­nen Frei­tag ihre tra­di­tio­nel­le Huber­tus­mes­se. Das Datum hät­te pas­sen­der nicht gewählt wer­den kön­nen, denn der 3. Novem­ber gilt als Tag des hei­li­gen Huber­tus, dem Schutz­pa­tron der Jäger. Orga­ni­siert von der Hege­ge­mein­schaft Schna­bel­waid unter der Lei­tung von Ulrich Hüb­ner fand die Mes­se heu­er in der St. Micha­els­kir­che in Lin­den­hardt statt. Mehr als 100 Besu­cher erwar­te­te eine herbst­lich geschmück­te Kir­che mit dem obli­ga­to­ri­schen Huber­tus­hirsch vor dem Altar. Durch den Got­tes­dienst führ­te Regio­nal­bi­schof i.R. Chri­sti­an Schmidt, vie­len noch bekannt aus sei­ner Zeit als Dekan in Peg­nitz. Die­ser über­rasch­te die Gemein­de mit sei­ner Pre­digt – frän­kisch, ehr­lich, lite­ra­risch ein­ma­lig – und so erin­ner­te er mit gekonn­ten Ver­sen dar­an, dass Nach­hal­tig­keit und Rück­sicht auf die Natur und Umwelt schon im Klei­nen bei uns selbst beginnen.

Gerald Lothes, der erste Vor­sit­zen­de der Jäger­ver­ei­ni­gung, lob­te die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit zwi­schen der Jäger­schaft und der Kir­che und dank­te auch dem Kir­chen­vor­stand Herrn Peter Hipp­mann für die tol­le Vor­be­rei­tung. Die Jagd­horn­blä­ser der Jäger­ver­ei­ni­gung Peg­nitz unter der Lei­tung von Ann-Sophie Kraus füll­ten mit ihren har­mo­ni­schen Hörn­er­klän­gen die St. Michae­lis­kir­che und been­de­ten die Mes­se mit dem tra­di­tio­nel­len Huber­tus­marsch. Im Anschluss an den Got­tes­dienst konn­ten sich Besu­cher und Akteu­re bei Wild­brat­wür­sten und Kai­ser­fleisch im Saal des Pfarr­am­tes stär­ken. Die aus­ge­zeich­ne­te Bewir­tung erfolg­te durch die Kame­ra­den der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Lin­den­hardt. Eine rund­um gelun­ge­ne Mes­se, wel­che durch die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit aller Betei­lig­ten zu einem rich­ti­gen Fest wur­de, so Lothes abschließend.

Der Legen­de nach ver­birgt sich hin­ter dem hei­li­gen Huber­tus ein Bischof von Lüt­tich aus dem 8. Jahr­hun­dert. Die­ser frön­te nach dem Tod sei­ner gelieb­ten Frau unacht­sam und unge­ach­tet von allen Regeln der Jagd. Und so kam es, dass sich Huber­tus am Kar­frei­tag auf die Jagd begab. Dort begeg­ne­te er einem Hirsch mit einem leuch­ten­den Kru­zi­fix zwi­schen den Geweih­stan­gen. Die­se Begeg­nung änder­te alles und Huber­tus wan­del­te sich zum Bewah­rer der Natur, der die Wild­tie­re auch als Geschöp­fe Got­tes ach­te­te. Von vie­len Jäger­ver­ei­ni­gun­gen und Jagd­ver­ei­nen orga­ni­siert fin­den des­halb rund um den Huber­tus­tag Got­tes­dien­ste mit musi­ka­li­scher Umrah­mung durch Jagd­horn­blä­ser statt.

Die näch­ste Ver­an­stal­tung der Jäger­ver­ei­ni­gung Peg­nitz ist der tra­di­tio­nel­le Weih­nachts­markt zusam­men mit den Baye­ri­schen Staats­for­sten zugun­sten der Bene­fiz­ak­ti­on Stern­stun­den am Sonn­tag, den 10.12.2023 von 10 bis 16 Uhr am Forst­haus Huf­ei­sen im Vel­den­stei­ner Forst. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.jv​-peg​nitz​.de.