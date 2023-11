Von Don­ners­tag bis Sonn­tag fan­den die ober­frän­ki­schen Mei­ster­schaf­ten im Schach in der Jugend­her­ber­ge Ham­mer­müh­le in Kro­nach statt. Unter den Teil­neh­mern waren auch 10 Jugend­li­che der Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt. Es soll­ten die erfolg­reich­sten Mei­ster­schaf­ten für die Burg­kunst­adter Jugend­li­chen wer­den. Sie gewan­nen näm­lich vier Titel. In der U 10 gewann Fre­de­rik Öhr­lein sou­ve­rän alle 7 Par­tien und damit über­le­gen die Mei­ster­schaft. Den zwei­ten Platz mit 5,5 Punk­ten erreich­te Jona­than Hewera vom SV Seu­bels­dorf, der damit gleich­zei­tig Mei­ster der U 8 wur­de. Mehr zu kämp­fen hat­te Vlad Botscha­row in der U 12. Er erreich­te mit einem Remis in der letz­ten Run­de gegen sei­ne Ver­eins­ka­me­ra­din Ame­lie Gebert 5,5 : 1,5 Punk­te Punk­te. Auf den zwei­ten Platz kam Chri­sti­an Grail vom SC Bam­berg, den er in der 5. Run­de besiegt hat­te, mit 5 Punk­ten. Drit­ter wur­de Lucas Matuschak vom 1. FC Markt­leu­then mit 4,5 : 2,5 Punk­ten vor Ame­lie Gebert, die die sel­be Punkt­zahl erreicht hat­te, aber die schlech­te­re Wertung.

Bei der U 16 gin­gen alle 3 Mei­ster­schafts­plät­ze nach Burg­kunst­adt. Unge­schla­ge­ner Sie­ger wur­de Robert Kral mit 6 : 1 Punk­ten. Kral gelang als Ein­zi­gem ein Remis gegen den hohen Favo­ri­ten Kyry­lo Kho­lod­nykh vom SC Höchstadt/​Aisch, der mit 6,5 Punk­ten die U 14 Wer­tung gewann. Mit jeweils 3,5 Punk­ten beleg­ten Anna Kun­kel und Kri­stin Völ­ker die Plät­ze zwei und drei in der U 16 Wer­tung. Robert Kral gewann dann am Sonn­tag Nach­mit­tag auch noch die ober­frän­ki­sche Blitz­mei­ster­schaft in der Alters­klas­se U 16 und wur­de dadurch Dop­pel­sie­ger! Auch für die rest­li­chen Teil­neh­mer war das Tur­nier sehr inter­es­sant und hat ihnen vie­le neue Erfah­run­gen ver­mit­telt. Die Erfol­ge sind nicht zuletzt auf die gute Vor­be­rei­tung und das regel­mä­ßi­ge Trai­ning durch Schach­trai­ner Jens Güt­her mit sei­nen Hel­fern Johan­nes Türk und Alex­an­der Öhr­lein zurück­zu­füh­ren. Das Trai­ning fin­det jeden Frei­tag von 18 bis 20 Uhr im Ver­eins­zim­mer des Hotels “ Drei Kro­nen “ statt.