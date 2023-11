Der Kul­tur- und För­der­ver­ein e.V. Leu­ten­bach bringt im bereits zwei­ten Jahr die Vor­trags­rei­he Gesell­schaft – Poli­tik – Reli­gi­on an den Start. Auch im Herbst 2023 kom­men nam­haf­te Refe­ren­ten mit span­nen­den The­men in unse­re Region.

Bit­co­in ist die welt­weit erste und bekann­te­ste Kryp­to­wäh­rung. Im Jah­re 2008 wur­de das Bit­co­in-Zah­lungs­sy­stem in einem White Paper von einer Per­son oder Grup­pe unter dem Pseud­onym „Sato­shi Naka­mo­to“ vor­ge­schla­gen. Am 03. Janu­ar 2009 ent­stand das Bit­co­in-Netz­werk mit der Schöp­fung des „Block 0“, dem soge­nann­ten Gene­sis­block, in wel­chem die fol­gen­de Schlag­zei­le der bri­ti­schen Zei­tung „The Times“ hin­ter­legt wur­de: „The Times 03. Janu­ar 2009: Bri­ti­scher Finanz­mi­ni­ster am Ran­de eines zwei­ten Ret­tungs­pa­ke­tes für Ban­ken“! Basie­rend auf die­ser Nach­richt wird oft ange­nom­men, dass Bit­co­in eine direk­te Reak­ti­on auf die letz­te gro­ße Finanz­kri­se war.

Bit­co­in – Ist es ein Spe­ku­la­ti­ons­ob­jekt, ein Wer­te­spei­cher wie Gold oder sogar eine ech­te Alter­na­ti­ve zu der­zei­ti­gen Wäh­rungs­sy­ste­men? Was hat Bit­co­in mit finan­zi­el­ler Inklu­si­on zu tun? Ist Bit­co­in ein Ener­gie­fres­ser oder eine ech­te Mög­lich­keit die ange­streb­te Ener­gie­wen­de vor­an­zu­trei­ben? Wird Bit­co­in wirk­lich für kri­mi­nel­le Zwecke genutzt? Wel­ches Pro­blem wird von Bit­co­in gelöst? Mit die­sen span­nen­den Fra­gen beschäf­tigt sich aus­führ­lich der Refe­rent René Ackermann.

Refe­rent: René Acker­mann, bCy­ber GmbH Con­tent & Consulting

Bereits wäh­rend sei­nes Lehr­amts­stu­di­ums begann René Acker­mann sich für Bit­co­in und dezen­tra­le Tech­no­lo­gien zu inter­es­sie­ren. Neben­be­ruf­lich war er ab 2017 als Redak­teur für ein Online-Maga­zin zum The­ma Bit­co­in & Block­chain tätig. Seit 2021 ist er in Voll­zeit für die größ­te deutsch­spra­chi­ge Bit­co­in-Bil­dungs­platt­form „Block­trai­ner“ tätig, wo er in sei­ner Rol­le als Chef­re­dak­teur News- und Wis­sens­bei­trä­ge ver­fasst und sowohl Pri­vat­per­so­nen als auch Unter­neh­men zu allen Berei­chen rund um Bit­co­in berät.

Bit­co­in – Finan­zi­el­le Revo­lu­ti­on oder nur Hype?

16.11.2023 / 19:00 h – 21:00 h

Pfarr­heim St. Jako­bus, Am Pfarr­gar­ten 6, 91359 Leutenbach

Anmel­dun­gen für den Vor­trag sind nicht erfor­der­lich und der Ein­tritt ist frei.

Bei Fra­gen kann man sich ger­ne an Mat­thi­as Ch. Reu­bel unter 0151 / 25231098 wenden.