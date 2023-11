Das Spra­chen­ca­fé der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth bie­tet allen Inter­es­sier­ten kosten­los die Mög­lich­keit, eine von nun­mehr vier Spra­chen abseits des nor­ma­len, klas­si­schen Sprach­un­ter­richts zu spre­chen. Treff­punkt ist das Lesecafé21 im RW21, wo in unge­zwun­ge­ner und gemüt­li­cher Atmo­sphä­re geplau­dert wer­den kann. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Pro Spra­che ist eine Dozen­tin bezie­hungs­wei­se ein Dozent vor Ort. Je nach Wunsch wird ein bestimm­tes The­ma gewählt oder ein­fach drauf­los gespro­chen. Los geht es am Don­ners­tag, 9. Novem­ber, von 16.15 bis 17.45 Uhr mit Eng­lisch. Wei­te­re Spra­chen­ca­fés gibt es am jeweils am Don­ners­tag, 16. Novem­ber (Spa­nisch), 23. Novem­ber (Deutsch als Fremd­spra­che) und am 30. Novem­ber (Fran­zö­sisch) zur glei­chen Uhr­zeit. Die Teil­nah­me ist kostenfrei.